Журналист из Белоруссии написала стихи в память о погибших в Шереметьево

СЕГОДНЯ 14:23 2019-05-07T14:23:32+03:00

К мемориалу в память о погибших в "Шереметьево" мурманчане несут цветы, свечи и игрушки. Фото: Виктор КОСТРОВ

Вместе с Россией скорбят Донбасс, Жлобин и другие города и страны

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Не передать словами ту боль, которая выпала на долю родных и близких пассажиров рокового рейса SU1492, летевшего из Москвы в Мурманск, и совершившего жесткую посадку в Шереметьево. В загоревшемся самолете из 78 человек погиб 41. Траурные митинги в эти черные для столицы Заполярья и всей России дни проходят не только по всей стране.

Вместе с северянами скорбят Донбасс и Белоруссия. Редактор отдела газеты «Новы дзень» Юлия Андросова посвятила стихи трагедии 5 мая и тем, для кого этот прерванный полет стал последним. Свой пост в соцсетях поэтесса прокомментировала просто: «Родные... близкие... держитесь!», а затем опубликовала пробирающие до слез стихи.

Юлия Андросова - Последний полёт рейса SU-1492 (читает автор) 00:00 00:00

Последний полет рейса SU1492

Трехдневный траур. Мурманские слезы

Дождём стекают по щекам людским.

Смертельный май, где молнии, где грозы,

Где рейс SU назад невозвратим.

Последний кофе. Планы. Разговоры.

Последние объятия родных.

БедЫ не предвещавшие приборы

И пассажиры в статусе «живых».

Обычный день воскресного полета:

Багаж загружен. Люди - по местам.

Расправленные крылья самолёта,

Который цел. Еще не пополам.

Еще никто не думает о страшном,

К финалу жизни не чеканит шаг.

Люди звонЯт сказать о самом важном,

Перебирая тихо свой рюкзак.

А Мурманск ждет скорейшего прилета -

Еще чуть-чуть и дОма будут все.

Букет цветов: любовь встречает кто-то.

Смерть начинает бег по полосе.

Кричит душа, но крик ее не слышен.

Гудят турбины, заглушая страх.

Лишь облетает «снег» с цветущих вишен,

Жизнь растворяя в этих майских днях.

Москва молчит... Безмолвной чёрной лентой

Дымящий шлейф, который всё сказал.

Щелчок. И Шереметьевской легендой

Полет последний в одночасье стал.

Горящий хвост испепелил надежды,

Ход мыслей человеческих - дотла.

Лишь крыльев белоснежные одежды:

Здесь больше сорокА, чья жизнь ушла.

А может не ушла, а улетела?

Теперь ведь небо - дом их навсегда.

Душа смиренно оставляла тело

И рвались жизни нити-провода.

На эти провода не сядут птицы

И песен майских больше не споют.

Нам остается только помолиться,

Чтобы Господь в рай проложил маршрут.

Не бойтесь «пограничного раздолья»!

Ведь с вами рядом, там, теперь Максим -

Бортпроводник, который силой воли

Был до конца огнем непобедим!..

...Сегодня вечер не потушит свечи.

Я в темноте тихонько помолюсь

За рейс SU. За ангельские плечи.

С родными вместе плачет Беларусь!

В самом центре Мурманска, на площади перед мемориалом жертвам интервенции, после трагических известий образовался стихийный мемориал, к которому жители до сих пор несут цветы, свечи и детские игрушки. Напомним, вчера там собрались сотни северян.

ИСТОЧНИК KP.RU