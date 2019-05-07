2019-05-07T09:33:01+03:00
Происшествия

Махание руками в сторону инспектора ДПС в Мурманске потянуло на уголовное дело

Страж правопорядка получил от пьяного водителя два удара по голове и шеи
Елена МОЛОДЦОВА
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Следователи усмотрели в махании руками состав преступления. Фото: Из ИнтернетаСледователи усмотрели в махании руками состав преступления. Фото: Из Интернета
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Еще утром 1 мая соцсети взбудоражила новость о том, что в столице Заполярья у дома №130 по проспекту Кольскому, автомобилист напал на инспектора ДПС. Напомним, дорожный патруль остановил машину, за рулем которой был пьяный водитель. Тот, конечно, повозмущался и руками помахал, но все закончилось мирно. Но, как оказалось, излишняя жестикуляция мурманчанина потянула на целое уголовное дело.

- По версии следствия, 44-летний мужчина сел за рулем подшофе, а когда попался дорожному патрулю, попытался сбежать. Попытку к бегству пресекли, чем водитель оказался крайне недоволен и нанес одному из инспекторов ДПС не менее двух ударов рукой по голове и шее, - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

Побои сняли, а в отношении буяна возбудили в уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Сейчас следователи проводят экспертизы, а подозреваемый дает признательные показания. Тем не менее, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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