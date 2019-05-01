Проверка слуха: В Мурманске водитель нанес инспектору ДПС серию ударов

СЕГОДНЯ 16:07 2019-05-01T16:07:40+03:00

Инспектор ДПС лишь остановил пьяного водителя, а тот уже начал махать руками. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Город засыпает, просыпаются … нетрезвые водители. Вот потому и утро 1 мая в столице Заполярья началось не с оптимистичных новостей.

- У трактира на проспекте Кольском, 130, человек прописал дпснику серию из 5-6 ударов. Я мимо проезжал, кто в курсе чем все закончилось? – сообщил об инциденте в группе «Мурманск ДТП ЧП» Эльчин Абдуллаев.

Осведомленных о происшествии среди пользователей, увы, не нашлось. А вот те, кто осудил очевидца, проехавшего мимо и не пришедшего на помощь сотруднику полиции, были. Правда, в общей массе комментарии были о судьбе драчуна, которого хором отправили в места не столь отдаленные на пару лет. Но, как выяснилось, «диванные» эксперты на сей раз поторопились с выводами.

- На проспекте Кольском экипаж ДПС задержал водителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина оказал сопротивление, но никто из сотрудников телесных повреждений не получил. Инцидент закончился безобидным маханием рук, - прокомментировала произошедшее начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

ИСТОЧНИК KP.RU