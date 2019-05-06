Коллеги хирурга, погибшего на самолете «Москва-Мурманск»: Евгений навещал маму

СЕГОДНЯ 13:09 2019-05-06T13:09:12+03:00

Евгений Витальевич (в центре) совсем недавно был назначен начальником медсанчасти №120. К сожалению, талантливому врачу уже не суждено проявить себя на этой должности... Фото: hibiny.com

Врачи медсанчасти Снежногорска №120 не хотят верить в гибель выдающегося специалиста и его дочери, а также другой своей коллеги - Ларисы Сивоконь

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Праздничные дни в Заполярье омрачились глубоким трауром. В результате аварии на воздушном судне погибли люди. В ходе возгорания самолета, следовавшего рейсом Москва-Мурманск, скончался 41 человек, 26 из них - жители Мурманской области. В том числе, в салоне находились двое медиков из снежногорской медсанчасти (ЦМСЧ-120). «КП» удалось связаться с их коллегами.

- На борту находился Евгений Витальевич Новиков - начальник ЦМСЧ-120, до этого он был заведующим хирургическим отделеинем, врач-хирург высшей категории. А также Лариса Евгеньевна Сивоконь, заместитель начальника по экспертизе временной нетрудоспособноси. Они есть в списке погибших, но информация еще не подтвердилась на 100%, и мы все-таки надеемся... Их родственники сейчас отправились на экспертизы. В Москву нашли коллеги вылетали, чтобы навестить родителей в выходные дни. Евгений Витальевич навещал свою мать, - пояснила «КП» секретарь руководителя снежногорской мед Елена Бекещенко.

На борту самолета Евгений Новиков находился с 12-летней дочерью, Софьей. К сожалению, девочке также не удалось выжить. Чтобы поддержать родственников погибших врачей, коллеги медиков начали сбор денежных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU