2019-05-06T11:50:07+03:00
Происшествия

На дороге Кола – Серебрянские ГЭС водитель улетел в кювет и уснул

28-летний мужчина приходит в себя после аварии в больнице
Елена МОЛОДЦОВА
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Такая поза казалось водителю вполне комфортной. Фото: ДТП - ЧП Кола51Такая поза казалось водителю вполне комфортной. Фото: ДТП - ЧП Кола51Фото: Елена МОЛОДЦОВА
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Праздники в Заполярье прошли на ура. Кто-то ходил на субботники и приводил в порядок улицы и дворы своих городов и поселков, а кто-то отмечал Первомай да так, что попал в больницу.

- 4 мая около 19:20 в районе 17 километра автодороги Кола – Серебрянские ГЭС произошло ДТП. 28-летний водитель ВАЗ-2110 ехал со стороны Териберки и по неустановленной причине съехал в правый кювет, - рассказывает инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Александр Игнатович.

Пока в дорожной полиции нет результатов освидетельствования незадачливого шофера. Однако, по словам очевидцев, мужчина перед поездкой все же принял на грудь, да так, что после аварии даже не попытался выбраться из своего перевернувшегося «железного коня», а благополучно уснул.

- Водитель госпитализирован. По факту аварии проводится проверка, - отметил Александр Игнатович.

ИСТОЧНИК KP.RU

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