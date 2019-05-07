2019-05-07T08:51:56+03:00
Общество

Девочка из Полярного, угасавшая от рака, вернулась в Мурманскую область

За жизнь и здоровье пятилетней Саши Павловой боролись московские врачи
Мария ПАШЕНКОВА
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Бороться за жизнь пятилетней Саши взялись столичные врачи. Фото: vk.com/fpdnbБороться за жизнь пятилетней Саши взялись столичные врачи. Фото: vk.com/fpdnb
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Этой зимой у пятилетней Саши Павловой из Полярного нашли объемное образование левого зрительного бугра. В Мурманской области маленькой пациентке не могли в силу возраста. Поэтому ее срочно увезли бортом санавиации в Москву.

В столице спасать ребенка стали в Морозовской детской городской клинической больнице. Времени ждать не было - Саше становилось все хуже и хуже.

Деньги на лечение, переезд и другие вынужденные траты собирал фонд помощи детям "Наше будущее" при помощи неравнодушных северян. Только на позитронно-эмиссиоонная томогра фию (ПЭТ) ушло 45 тысяч рублей. Саша растет в многодетной семьей, и такая помощь была важна.

- В Москве сделали МРТ головного мозга, проведена месячная гормональная терапия, ПЭТ в Бурденко. В июне ждет контрольное МРТ. Сейчас Сашенька дома и чувствует себя нормально, - рассказали в фонде.

Сейчас за здоровьем девочки будут наблюдать заполярные врачи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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