Девочка из многодетной семьи угасает на глазах у мурманских врачей

СЕГОДНЯ 15:19 2019-03-13T15:19:06+03:00

Саша Павлова с каждым днем чувствовала себя все хуже. Хочется надеяться, что столичные врачи ей помогут! Фото: vk.com/fpdnb

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Перед Днем защитника Отечества 5-летняя Саша Павлова из Видяево поступила на обследование в Мурманскую областную детскую клиническую больницу. И стало известно, из-за чего девочка так плохо себя чувствует: спотыкается, падает, руки дрожат. МРТ показало объемное образование левого зрительного бугра.

Саша угасала на глазах у родителей и врачей. Каждый день ее мучает рвота и тошнота. Семья приняла решение обратиться в фонд помощи детям "Наше будущее", ведь встал вопрос о платном лечении.

- Онкологическое отделение отказалось брать девочку к себе из-за маленького возраста. Поэтому Саша была переведена в нейрохирургию. С 1 марта пошло ухудшение: сильные головные боли, тошнота, рвота. Лечащий врач обращался в Национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова и получил отказ, клиника не по профилю, - рассказали в фонде.

Волонтеры срочно обзвонили все клиники и больницы Москвы и Санкт-Петербурга, где могли бы помочь. Ответ пришел из НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, где сообщили, что надо пройти еще обследование.

Сначала "Наше будущее" стал собирать деньги на транспортировку Саши в столицу, так как у ребенка нет подтвержденной инвалидности, все расходы родители несли сами. Что было сложно для многодетной семьи, позже расклад поменялся.

- Врачи сказали, что для Саши все будет бесплатно и транспортировка тоже. Как говорится - будем смотреть... Все собранные средства будут использоваться по мере острой необходимости и отчеты о затратах публиковаться, - пояснили в фонде.

ИСТОЧНИК KP.RU