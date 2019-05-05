2019-05-05T07:14:57+03:00
Общество

В Мурманске лепят майских снеговиков

Погода на весенние праздники расщедрилась на снегопады
Мария ПАШЕНКОВА
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Майские снеговики появились в Мурманске и поднимают настроение северянам. Фото: Дарья БобковаМайские снеговики появились в Мурманске и поднимают настроение северянам. Фото: Дарья Бобкова
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Многие жители Мурманской области уже сменили зимнюю резину на летнюю и достали демисезонную одежду. Впрочем, как показали эти майские выходные, мы несколько поторопились.

30 апреля погода в регионе начала резко портиться, начались снегопады. Из-за капризов небесной канцелярии случились серьезные аварии, например, под Кировском столкнулись машина и автобус, а катер с рыбаками выкинуло на сушу рядом с Териберкой.

Впрочем, северяне уже привыкли к снегу даже летом и не унывают. В Мурманске, например, лепят майских снеговиков. Их увидели и в сквере на улице Ленинградская, и в Рябиновой аллее. К лепке горожане подошли творчески. Например, одну фигуру посадили на скамейку.

Впрочем, как обещают синоптики, уже в эти дни холод начнет отступать от Мурманской области, хотя теперь нас могут ждать уже не снег, а дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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