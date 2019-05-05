В Мурманске лепят майских снеговиков
Многие жители Мурманской области уже сменили зимнюю резину на летнюю и достали демисезонную одежду. Впрочем, как показали эти майские выходные, мы несколько поторопились.
30 апреля погода в регионе начала резко портиться, начались снегопады. Из-за капризов небесной канцелярии случились серьезные аварии, например, под Кировском столкнулись машина и автобус, а катер с рыбаками выкинуло на сушу рядом с Териберкой.
Впрочем, северяне уже привыкли к снегу даже летом и не унывают. В Мурманске, например, лепят майских снеговиков. Их увидели и в сквере на улице Ленинградская, и в Рябиновой аллее. К лепке горожане подошли творчески. Например, одну фигуру посадили на скамейку.
Впрочем, как обещают синоптики, уже в эти дни холод начнет отступать от Мурманской области, хотя теперь нас могут ждать уже не снег, а дождь.
ИСТОЧНИК KP.RU