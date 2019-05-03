В Кировске водителя Kia Rio госпитализировали после столкновения с автобусом

СЕГОДНЯ 13:48 2019-05-03T14:51:09+03:00

В момент столкновения в Kia сработали подушки безопасности. Фото: УМВД России по Мурманской области.

Мужчину забрали в больницу с многочисленными травмами

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Сегодня, 3 мая, на дороге «Кировск - Расвумчоррский рудник» произошло серьезное ДТП. Около 8.10 легковушка Kia Rio врезалась на «встречке» в автобус «Икарус.

По предварительной информации, причиной аварии стал снегопад. Сейчас по факту случившегося сотрудники ГИБДД проводят проверку.

– Обстоятельства устанавливаются. Предварительно, на 23 километре автодороги водитель Kia не справился с управлением, допустив занос транспортного средства. В результате он выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автобусом, – сообщила «КП» заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД по Мурманской области Анастасия Сигаева.

Не обошлось без пострадавших - в больницу с многочисленными травмами был госпитализирован 55-летний водитель Kia Rio.

На месте аварии также работали спасатели.

– Специалистами производились работы по обеспечению безопасности на месте ДТП и отключению АКБ (автомобильная аккумуляторная батарея, - Ред.), – уточнили в пресс-службе регионального МЧС.

Напомним, несколько часами раньше в Мурманске водитель также не справился с управлением и влетел в опору ЛЭП.

ИСТОЧНИК KP.RU