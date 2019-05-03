2019-05-03T11:37:24+03:00
Происшествия

В Мурманске водитель сбил опору ЛЭП, движение на участке дороги остановлено

Из-за наклонившегося столба сотрудникам ГИБДД пришлось перекрыть Нижне-Ростинское шоссе
Анна СТЕПАНОВА
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Столб снес автомобиль. Фото: vk.com/murmansk_dtp.Столб снес автомобиль. Фото: vk.com/murmansk_dtp.
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Мурманчане сообщили, что на Нижне-Ростинском шоссе сбили опору линии электропередачи. Судя по снимкам очевидцев, опубликованных в социальных сетях ночью 3 мая, конструкцию удерживают от падения только провода.

– Это водитель врезался в столб. Его занесло после обгона в районе «19-го причала», так как был на летних шинах. Так что не спешите переобуваться, – рассказывает один из подписчиков группы «Мурманск. ДТП. ЧП».

– Он вызвал сотрудников ГИБДД, те его оформили происшествие и отпустили, – дополняет его рассказ второй.

Официального подтверждения эта версия от подписчиков еще не получила. Но, начиная с 8 утра, на трассе было перекрыто движение. Сколько продлятся работы по устранению проблемы неизвестно. Главное, чтобы не получилось как в Ревде, когда сломанную опору ЛЭП привязали к дереву. И исправить ситуацию удалось только благодаря прокуратуре, которая обязала администрацию поселка провести восстановительные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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