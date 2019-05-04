Из-за непогоды в Мурманске отменили субботник у памятника Николаю Чудотворцу

СЕГОДНЯ 18:18 2019-05-04T16:27:44+03:00

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Совсем не весенней погодой отметились первые дни мая. Все выходные Мурманск заметает снегом, а холодный ветер мешает прогулкам.

Впрочем, не только им. 5 мая у памятника Николаю Чудотворцу должен был пройти общегородской субботник. Одно из самых красивых мест областного центра должны были привести в порядок, и желающих было много. Но в такую погоду уборка - дело неблагодарное. Поэтому ее отменили. Впрочем, в мэрии отметили, что работа идет.

- Подготовка к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне продолжается в штатном режиме, - уточнили в администрации Мурманска.

Напомним, субботники начались еще в конце апреля: первый прошел еще 20 числа. По скромным предварительным подсчетам, в них уже поучаствовало более 10 тысяч мурманчан. А еще горожане запустили акцию #субботникчеллендж, когда каждый может выйти на улицу и убраться в любое время. Не обязательно ждать для этого субботы или всеобщего сбора.

ИСТОЧНИК KP.RU