У берегов Териберки судно с четырьмя рыбаками вынесло на берег

СЕГОДНЯ 16:16 2019-05-04T16:16:20+03:00

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Погода на майских праздниках стоит нелетная и не для выходов в море. То и дело на регион налетают снежные заряды, ветер в порывах достигает 18 м/с, и в таких условиях легко можно сбиться с курса.

Капризы небесной канцелярии едва не подвели под беду четырех рыбаков.

- В районе острова Малый Олений рыбаки в составе 4 человек на катере потерпели аварию, в результате которой судно вынесло на берег, - рассказали очевидцы в группе "Мурманск".

Два рыбака остались на месте сторожить плавсредство, а их товарищи пешком пошли в сторону Териберки за подмогой.

Северян предупреждают, что на рыбалке в это время года надо быть особенно осторожными. Опасно как в море, так и на водоемах. Так, в районе Кандалакши нашли тело 64-летнего рыбака, который позвонил родным и сказал, что едет домой, но так и не добрался до семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU