Андрей Чибис отпраздновал Пасху пикником во дворе с соседями

СЕГОДНЯ 08:04 2019-04-29T08:04:51+03:00

Прямо во дворе дома Андрей Чибис с коллегами и близкими организовал пикник.

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У губернатора нет выходных. Вот и Андрей Чибис субботу и воскресенье провел в делах.

Так, в Мурманске вовсю идет пора субботников. И врио главы региона надел перчатки, взял пакеты для мусора и вышел на уборку. С собой он взял коллег по правительству Мурманской области, например, заместителя губернатора Анатолия Векшина.

- Курильщики, помните, что сигареты вредят не только здоровью, но и городской среде, - пожурил северян Андрей Чибис.

А Пасху врио губернатора отмечал в окружении соседей на утреннем пикнике. Прямо во дворе дома из скамеек сделали небольшие столики, на которые расставили куличи, пасхи и крашенные яйца.

Андрей Чибис принял участие в городском субботнике.

Уже днем светлого праздника Андрей Чибис поехал в аэропорт "Мурманск" встречать Благодатный огонь. В специальной лампаде его доставили из Москвы, куда, в свою очередь, он долетел из Иерусалима. Позже частицы огня повезли по всем храмам и церквям Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU