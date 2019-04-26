Весенний сезон охоты в Мурманской области-2019: сроки, разрешения

СЕГОДНЯ 17:55 2019-04-26T18:48:41+03:00

В Заполярье открытие весенней охоты происходит по погоде и регламентируется соответствующим постановлением. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

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Сезон весенней охоты в каждом регионе нашей страны продлится не дольше 10 дней, и Мурманская область не станет исключением. Поэтому любителям данного вида отдыха лучше тщательно спланировать свои майские выходные.

Постановлением от 25 апреля 2019 года, подписанным врио губернатора Андреем Чибисом, охотиться на водоплавающую дичь можно с 3 по 12 мая.

Напомним, для получения разрешения на добычу необходимо представить заявление, охотничий билет и заплатить государственную пошлину, равную 650 рублям. Министерство природных ресурсов и экологии региона информирует, что выдача разрешений осуществляется со вчерашнего дня, 25 апреля, в пунктах выдачи согласно графику.

Более того, специалисты просят охотников-любителей принять участие в совместном сборе информации о добытой водоплавающей дичи.

- Опросные листы и памятки по фоторегистрации добытых селезней кряквы размещены на сайте в разделе "Охотничье хозяйство", - уточняют в министерстве.

В 2018 году весенний сезон охоты начинался позже, тогда он был утвержден с 11 по 20 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU