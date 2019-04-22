Северяне назвали самые безопасные в Мурманской области торговые центры
Первый этап уникального проекта «Пожарный контроль», созданного по инициативе врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, завершился. Напомним, Андрей Владимирович предложил северянам самим выбрать самый безопасный торговый центр в столице Заполярья и области, проголосовав за него на сайте. Проект призван повысить уровень сознательности граждан. За 16 объектов, которые предложили оценить северянам, в течение 10 дней проголосовало 269 человек.
- Лучшим в плане безопасности жители Кольского полуострова признали гипермаркет «Лента» на улице Шевченко в Мурманске и торговый центр «Май» в Апатитах. За первый голоса отдали 66 человека, а за второй – 20, - рассказывают в МЧС по Мурманской области.
Кроме того, собственники объектов проводили самостоятельную проверку пожарной безопасности по специально-разработанному в спасательном ведомстве чек-листу. Попасть в топ лучших у торговых центров Заполярья теперь появится через четыре года – именно с такой периодичностью решено повторять акцию «Пожарный контроль».
ИСТОЧНИК KP.RU