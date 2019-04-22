2019-04-22T13:59:54+03:00
Общество

Северяне назвали самые безопасные в Мурманской области торговые центры

Всего в опросе приняли участие 269 человек
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Мурманчане считают "Ленту" на улице Шевченко самой безопасной в городе. Фото: sibglass-pro.comМурманчане считают "Ленту" на улице Шевченко самой безопасной в городе. Фото: sibglass-pro.com
Изменить размер текста:

Первый этап уникального проекта «Пожарный контроль», созданного по инициативе врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, завершился. Напомним, Андрей Владимирович предложил северянам самим выбрать самый безопасный торговый центр в столице Заполярья и области, проголосовав за него на сайте. Проект призван повысить уровень сознательности граждан. За 16 объектов, которые предложили оценить северянам, в течение 10 дней проголосовало 269 человек.

- Лучшим в плане безопасности жители Кольского полуострова признали гипермаркет «Лента» на улице Шевченко в Мурманске и торговый центр «Май» в Апатитах. За первый голоса отдали 66 человека, а за второй – 20, - рассказывают в МЧС по Мурманской области.

Кроме того, собственники объектов проводили самостоятельную проверку пожарной безопасности по специально-разработанному в спасательном ведомстве чек-листу. Попасть в топ лучших у торговых центров Заполярья теперь появится через четыре года – именно с такой периодичностью решено повторять акцию «Пожарный контроль».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кандалакше щенков в картонной коробке выбросили в лес
Ревнивец из Мурманска вложил нож в руку убитого им человека
В Кузреке уложили первые венцы Сретенского храма
Под Кандалакшей собаке надели на голову пакет и выкинули в реку
В Мурманске дошкольники сдавали экзамен на знание ПДД пони в костюме зебры
Эпизод третий: Начальник оперотдела колонии в Мурмашах пронес осужденному еще один мобильник
В Мурманске загорелся частный 2-этажный дом возле телевышки
Считанные часы остались до открытия выставки "Сирийный перелом" в Мурманске
В Мурманске контейнерные площадки от мусора будет убирать специальная бригада
Андрей Чибис принял участие в литературной эстафете и прочитал стихотворение
Снегоход с четырьями людьми провалился в реку Воронья, водитель погиб
Сбежавший из центра соцпомощи к маме мурманский школьник найден
23 апреля Мурманская областная больница проведет первую онлайн-встречу врача с пациентами
Очевидцы: В водителя грузовика, повредившего пять машин у аэропорта "Мурманск" стреляли
Председатель комитета по культуре Сергей Ершов пришел посмотреть спектакль в драмтеатр
В Мурманске у Кольского залива нашли труп
"Матч ТВ" покажет выпуск "Неизвестной хоккейной России", снятый в Мурманске
В Мурманске пропал 10-летний Егор Шаталин
В Ловозере четыре человека на снегоходе провалились под лед
Североморск наградили орденом "Во славу флота российского" первой степени
Мурманчанке, которая хочет стать донором почки для своего сына, помогли земляки
В Мурманске служебная собака нашла дилера с двумя свертками гашиша
Алексей Веллер рассказал, откуда у мурманских моряков оказались 9,5 тонн кокаина
В Оленегорске впервые сел вертолет санавиации с жительницей Краснощелья на борту