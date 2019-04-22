Северяне назвали самые безопасные в Мурманской области торговые центры

СЕГОДНЯ 13:59 2019-04-22T13:59:54+03:00

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Первый этап уникального проекта «Пожарный контроль», созданного по инициативе врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, завершился. Напомним, Андрей Владимирович предложил северянам самим выбрать самый безопасный торговый центр в столице Заполярья и области, проголосовав за него на сайте. Проект призван повысить уровень сознательности граждан. За 16 объектов, которые предложили оценить северянам, в течение 10 дней проголосовало 269 человек.

- Лучшим в плане безопасности жители Кольского полуострова признали гипермаркет «Лента» на улице Шевченко в Мурманске и торговый центр «Май» в Апатитах. За первый голоса отдали 66 человека, а за второй – 20, - рассказывают в МЧС по Мурманской области.

Кроме того, собственники объектов проводили самостоятельную проверку пожарной безопасности по специально-разработанному в спасательном ведомстве чек-листу. Попасть в топ лучших у торговых центров Заполярья теперь появится через четыре года – именно с такой периодичностью решено повторять акцию «Пожарный контроль».

ИСТОЧНИК KP.RU