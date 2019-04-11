2019-04-11T18:14:56+03:00
Общество

Мурманчане сами решат, какие торговые центры безопасные, а какие нет

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис вместе с МЧС предложил создать уникальный проект "Пожарный контроль"
Мария ПАШЕНКОВА
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а протяжении всей акции северяне будут выбирать наиболее безопасный, по их мнению, объект.а протяжении всей акции северяне будут выбирать наиболее безопасный, по их мнению, объект.Фото: Мария ПАШЕНКОВА
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После трагедии с "Зимней вишней" многие задумались: не попаду ли я в ловушку, если пойду в торгово-развлекательный центр. В разных городах, и Мурманск не исключение, простые граждане стали ходить по таким точкам и проверять, соблюдаются ли все требования пожарной безопасности.

И вот теперь в Заполярье начал работать проект "Пожарный контроль". Идею подсказал врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

- На протяжении всей акции северяне будут выбирать наиболее безопасный, по их мнению, объект. Для этого запущен сайт, где можно оставить свой голос за один из представленных объектов. Руководители же самостоятельно проверят себя по специально созданному чек-листу. Акция будет проводиться 4 раза в год, и каждый раз для участия будут выбираться новые объекты, - говорится в описании проекта.

Сейчас в голосовании участвует восемь крупных объектов Мурманска от торгового дома "Рекомы" до крупнейшего за полярным кругом торгово-развлекательного центра "Мурманск молл". А жители области могут голосовать за семь объектов: в Мончегорске, Кандалакше, Апатитах и Ковдоре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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