2019-04-22T15:11:44+03:00
Дом. Семья

В Кандалакше щенков в картонной коробке выбросили в лес

Их матери пришлось разрывать коробку зубами, чтобы накормить малышей
Елена МОЛОДЦОВА
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Собаке пришлось разорвать коробку, чтобы спасти своих малышей от смерти. Фото: Организация по защите животных «Джульбарс».Собаке пришлось разорвать коробку, чтобы спасти своих малышей от смерти. Фото: Организация по защите животных «Джульбарс».
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И снова в зоне внимания зоозащитников Кандалакша. Там в беде оказалась целая собачья семья, которую еще есть шанс спасти от голодной и холодной смерти. Напомним, в минувшие выходные местный житель, отправившейся на прогулку с сыном, обнаружил под мостом через реку труп животного с пакетом на голове. Со щенками и их матерью поступили чуть менее жестоко, оставив шанс выжить.

- В лес выкинули коробку со щенками. Вокруг коробки носится их мать, и подойти не дает. Судя по звукам, доносящимся из коробки, щенки совсем крошечные, возможно, новорожденные. Как они там устроены, непонятно. Все ли живы и как их кормит мать – тоже вопрос, - сообщили волонтеры организации по защите животных «Джульбарс».

Пользователи быстро опознал попавшее в беду животное. До этого дня собака жила на рыбоводном вместе со своей матерью и братом. А вот как она оказалась в лесу вместе с малышами, неизвестно.

- Собака подпустила. Возможно, она в предыдущий раз так нервничала, потому что нами был всем известный рыжий пес Малыш, который сопровождает всех. Животное уже разорвало коробку, щенки лежат на голой земле, их много. Мы отнесли ей еду и покрывало, но совсем близко собака не подпускает, - рассказывает волонтер Юля Нурисламова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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