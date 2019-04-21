Снегоход с четырьями людьми провалился в реку Воронья, водитель погиб

СЕГОДНЯ 19:45 2019-04-21T19:45:43+03:00

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В СКР рассказали подробности происшествия в Ловозерском районе, которое случилось этой ночью. Напомним, по первоначальной информации, снегоход с прицепом провалился под лед, четыре человека оказались в воде.

Оказалось, что один из мужчин погиб. Его тело смогли достать из полыньи только около 18 часов 21 апреля.

- 20 апреля примерно в вечернее время под лед на участке местности "Большой поворот" провалился снегоход, которым управлял погибший. В санях снегохода находился пассажир, которого удалось спасти. В настоящее время следователями для установления причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы, устанавливаются обстоятельства произошедшего, - рассказала старший помощник руководителя СУ Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Следственным отделом по городу Мончегорск проводится доследственная проверка по факту гибели жителя посёлка Ревда, 1955 года рождения,

ИСТОЧНИК KP.RU