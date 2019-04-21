В Мурманске у Кольского залива нашли труп

СЕГОДНЯ 15:29 2019-04-21T15:29:00+03:00

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Днем 21 апреля очевидцы заметили странное оживление у берега Кольского залива у Нижнеростинской дороги. Здесь у самой кромки берега нашли труп.

Соцсети сразу сообщили, что погибла молодая девушка. Но следователи нарисовали иную картину.

- Примерно в 14 часов на Нижне-Ростинском шоссе на берегу залива обнаружено тело мужчины, 1964 года рождения. Признаки насильственной смерти на теле отсутствуют, предположительная причина смерти - утопление. Следственным отделом по городу Мурманск СУ СК России по Мурманской области проводится процессуальная проверка, опрашиваются очевидцы, устанавливаются родственники погибшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, - рассказала старший помощник руководителя СУ Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Напомним, ранее в Апатитах было обнаружено тело рыбака.

ИСТОЧНИК KP.RU