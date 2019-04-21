В Мурманске у Кольского залива нашли труп
Днем 21 апреля очевидцы заметили странное оживление у берега Кольского залива у Нижнеростинской дороги. Здесь у самой кромки берега нашли труп.
Соцсети сразу сообщили, что погибла молодая девушка. Но следователи нарисовали иную картину.
- Примерно в 14 часов на Нижне-Ростинском шоссе на берегу залива обнаружено тело мужчины, 1964 года рождения. Признаки насильственной смерти на теле отсутствуют, предположительная причина смерти - утопление. Следственным отделом по городу Мурманск СУ СК России по Мурманской области проводится процессуальная проверка, опрашиваются очевидцы, устанавливаются родственники погибшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, - рассказала старший помощник руководителя СУ Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.
Напомним, ранее в Апатитах было обнаружено тело рыбака.
ИСТОЧНИК KP.RU