В Апатитах на озере Имандра умер рыбак

СЕГОДНЯ 17:58 2019-04-19T17:18:08+03:00

Мужчине стало плохо прямо вовремя рыбалки, когда он находился в двух километрах от берега. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Настоящая спасательная операция развернулась в среду, 17 апреля, на озере Имандра в Апатитах, но, увы, помощь пришла слишком поздно.

- В ЕДДС поступило сообщение от рыбаков о том, что их товарищу стало плохо, - рассказывают в профессионально-аварийной спасательной службе Апатитов. – Нашим сотрудникам пришлось добираться до пострадавшего пешком на снегоступах, поскольку он находился в двух метрах от берега.

Однако к тому моменту, когда помощь подоспела, мужчина уже был мертв. Эвакуировать тело с озера пришлось сотрудникам МЧС на снегоходах, на берегу его передали медикам, которые и констатировали смерть рыбака.

Напомним, днем ранее из-за не расчищенной площадки вертолету санавиации пришлось садиться прямо на дороге, чтобы доставить пациентку из Апатитов в областную больницу. Эффектный момент засняли на видео проезжающие мимо автомобилисты.

ИСТОЧНИК KP.RU