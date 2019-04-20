В Коле Андрея Чибиса попросили о «пятидневке» для заполярных школьников

СЕГОДНЯ 09:33 2019-04-20T09:33:00+03:00

На встрече в Коле Андрея Чибиса завалили вопросами и не только здравоохранении и ЖКХ. Фото: Из архива Андрея Чибиса

А еще пожаловались на нерадивых собачников и бездомных животных

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Кола стала четвертым городом, куда пожаловал врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис после своего назначения на пост. Напомним, до этого он уже посетил Североморск, Кандалакшу и Полярные Зори. Теперь с удовольствием прогулялся по старинному городу Заполярья и пообщался с жителями всего Кольского района.

- Проблематика, которую поднимали северяне, была шире и содержала массу конкретных, точечных вопросов. Как и в других городах говорили о проблемах здравоохранения, благоустройства, цены и качество ЖКХ, рабочих мест. Пожалуй, впервые так громко прозвучали темы экологии и ответственного отношения к домашним животным. Как быть с безнадзорными собаками и уборкой, так сказать, следов их жизнедеятельности? Проблема, при кажущейся несерьезности, не имеет простого решения, и серьезно беспокоит людей, - рассказал о встрече в соцсетях Андрей Чибис.

А еще северяне попросили врио главы региона ввести в школах Заполярья «пятидневку», так сказать, на областном уровне.

- Шестидневка в Мурманске – это ад для детей. Ни одного выходного дня фактически – воскресенье потрачено на подготовку уроков. Дикое расписание с огромными 20-минутными переменами. Дети ползут домой вечером. Ужас! – обратилась к руководству региона Наталья Иванова, которую поддержала большая часть присутствующих.

Для Андрея Владимировича поднятая проблема оказалась новой, но он пообещал, что правительство региона рассмотрит это болезненный для заполярных детей и их родителей вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU