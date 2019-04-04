2019-04-04T11:10:38+03:00
Общество

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис: Вместо новых машин для правительства купим лекарства и медицинское оборудование

Такое заявление глава региона сделал после визита в больницу Кандалакши
Мария ПАШЕНКОВА
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Андрей Чибис побывал в Кандалакшской ЦРБ, где выслушал и пациентов, и медработников. Фото: gov-murman.ruАндрей Чибис побывал в Кандалакшской ЦРБ, где выслушал и пациентов, и медработников. Фото: gov-murman.ru
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На этой неделе врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис обещал представить нового министра здравоохранения, и уже сейчас понятно, что задач перед ним поставят воз и маленькую тележку.

Вчера Андрей Чибис продолжил свое знакомство с городами полуострова (ранее он бывал в Североморске) и приехал в Кандалакшу. Эмоциональный разговор состоялся в Кандалакшской ЦРБ, где врио принял решение в духе мэра Якутска Сарданы Авксентьевой.

- Увидел, что правительство планировало приобрести новые автомобили, и эту закупку отменил. Вместо того, чтобы покупать машины, нужно заняться медициной в регионе. Прошу проанализировать, что больнице необходимо в первую очередь, - заявил Андрей Владимирович.

Так, больнице Кандалакши, на которую приходится более 43 тысяч пациентов - столько живет людей в Кандалакшском районе, явно не хватает медоборудования и лекарств. Пациенты также жалуются, что долго не могут попасть на прием.

К слову, жалобы от северян Чибис собирает и в соцсетях. В день - сотни сообщений.

- На сегодня у меня почти 2 тысячи личных сообщений, которые приходится разбирать вручную, так как мои коллеги их просто не видят, и 900 я еще даже не успел прочитать, - рассказал глава региона на странице в "ВК". - Поэтому давайте немного поменяем формат - пожалуйста, пишите в открытых комментариях, здесь же министерства будут на них отвечать. А через несколько месяцев у нас заработает хорошее, системное решение, которое поможет нам автоматизировать процесс отправки, обработки и контроля выполнения ваших обращений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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