Пассажиркой итальянца, пытавшегося перепрыгнуть на машине мост в Петербурге, оказалась мурманчанка

СЕГОДНЯ 14:39 2019-04-19T14:39:27+03:00

Итальянец пытался перепрыгнуть мост. И ему это почти удалось. Фото: скриншот видео

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В ночь на 19 апреля в Санкт-Петербурге произошла занятная история. Итальянец на Hyundai решил побыть самолетом и перепрыгнуть на большой скорости чуть разведенный Сампсониевский мост.

В итоге иномарка ударилась о разводной пролет на той стороне Большой Невки. Пострадали и 29-летний водитель, и 34-летняя пассажирка - оба получили травмы средней тяжести и были доставлены в Мариинскую больницу с предварительным диагнозом "закрытая травма живота".

О пассажирке итальянца сначала ничего не было известно. Но позже удалось узнать, что молодую женщину зовут Любовь и она уроженка Мурманска.

- Ранее была замужем за испанцем-миллионером, - пишет 78.ru. - Ревнивый муж Франк стал поднимать руку на русскую жену и ее сына от первого брака. Не поменялась ситуация и после того, как у супругов появился совместный ребенок. Женщине пришлось вернуться из Испании в родной Мурманск, а затем переехать в Петербург. Сына она забрала с собой, за что, по испанским законам, ей может грозить реальный срок.

В свое время мурманчанка со своей историей неудачного брака стала героиней передачи "Прямой эфир".

ИСТОЧНИК KP.RU