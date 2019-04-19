Пассажиркой итальянца, пытавшегося перепрыгнуть на машине мост в Петербурге, оказалась мурманчанка
В ночь на 19 апреля в Санкт-Петербурге произошла занятная история. Итальянец на Hyundai решил побыть самолетом и перепрыгнуть на большой скорости чуть разведенный Сампсониевский мост.
В итоге иномарка ударилась о разводной пролет на той стороне Большой Невки. Пострадали и 29-летний водитель, и 34-летняя пассажирка - оба получили травмы средней тяжести и были доставлены в Мариинскую больницу с предварительным диагнозом "закрытая травма живота".
О пассажирке итальянца сначала ничего не было известно. Но позже удалось узнать, что молодую женщину зовут Любовь и она уроженка Мурманска.
- Ранее была замужем за испанцем-миллионером, - пишет 78.ru. - Ревнивый муж Франк стал поднимать руку на русскую жену и ее сына от первого брака. Не поменялась ситуация и после того, как у супругов появился совместный ребенок. Женщине пришлось вернуться из Испании в родной Мурманск, а затем переехать в Петербург. Сына она забрала с собой, за что, по испанским законам, ей может грозить реальный срок.
В свое время мурманчанка со своей историей неудачного брака стала героиней передачи "Прямой эфир".
ИСТОЧНИК KP.RU