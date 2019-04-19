2019-04-19T08:14:14+03:00
Общество

Мурманская область вошла в Топ-5 самых курящих регионов России

Заполярье опередили Чукотский АО, Магаданская область, Еврейская АО и Бурятия
Мария ПАШЕНКОВА
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В Мурманской области жители часто приходят купить сигарет.В Мурманской области жители часто приходят купить сигарет.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Росстат представил занимательное исследование: специалисты посчитали, сколько курят жители разных регионов.

Оказалось, что больше всего склонны к вредной привычке в Чукотском АО. Курильщиков здесь более 48% населения. Следом идут Магаданская область (41%), Еврейская АО (36%).

В Топ-5 также попали Бурятия и Мурманская область. Меньше всего курильщиков — в Чечне (2%), Ингушетии (5%) и Дагестане (9%).

- Всего в стране ежедневно курят 22% граждан, изредка — еще 5,2%. Избавились от вредной привычки — 10%, а больше чем у половины россиян (62,8%) ее никогда не было. Среди тех, кто курит ежедневно, большинству (45%) достаточно пачки в день, трети (33,4%) — до десяти сигарет, каждому седьмому (15,3%) — до пяти. Больше одной пачки потребляют только 6,3% курильщиков, - пишут "Известия".

К слову, в Мурманской области депутаты регионального парламента задумались о том, чтобы запретить продажу вэйпов несовершеннолетним.

ИСТОЧНИК KP.RU

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