2019-04-18T15:01:59+03:00
Общество

Нет вэйпам! Депутаты Мурманской областной Думы намерены запретить продажу электронных сигарет детям

Вопреки общественному мнению они также вредны для здоровья, как и табак
Елена МОЛОДЦОВА
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Скоро молодежь до 18 лет не сможет купить вэйпы в Мурманской области.Скоро молодежь до 18 лет не сможет купить вэйпы в Мурманской области.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Электронное устройство для генерации пара, которое имитирует процесс курения обычной сигареты, все больше набирают популярность среди молодежи. Поколение next все чаще делает выбор в пользу вэйпов, прибывая в глубоком заблуждении, что в отличие от табака те абсолютно безвредны. Более того, в обеих столицах электронные сигареты настойчиво предлагают гостям ресторанов. До Мурманска, к счастью, эта тенденция еще не дошла.

Потенциально опасны

- В 2016 году Всемирная организация здравоохранения сделала доклад об электронных системах доставки никотина и продуктов, которые не являются никотином. Согласно этому документу они не безвредны и повышают риск заболевания легких, сердечнососудистой системы и других заболеваний, связанных с курением. Кроме того, аэрозоли, содержащие никотин, способствует возникновению опухолей, - объясняет Вера Михайлова, старший помощник прокурора Мурманской области.

К слову, по данным ВОЗ, безникотиновые аэрозоли с ароматизаторами, которые пользуются большой популярностью у детей, тоже потенциально опасны. Они также являются раздражителями и могут усиливать воспаление дыхательных путей и делают их уязвимыми к вирусным инфекциям.

- Электронные системы, даже если в них используется безникотиновая жидкость, создают зависимость от курения. Сейчас вовлечение несовершеннолетних в использование этих устройств ничем не ограничено. Мы предлагаем принять опережающий нормативный документ, устанавливающий на территории Мурманской области ограничение розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей для них, - отметила Вера Сергеевна.

В прокуратуре подчеркивают, что вэйпы не подпадают под уже имеющийся федеральный закон, запрещающий продажу табака и табачных изделий несовершеннолетним, поскольку не является таковым по определению. А других норм в Госудуме пока не предусмотрели. Зато депутаты Мурманской областной Думы восприняли инициативу прокуратуры Заполярья категорическим одобрением.

Голосуем «за»

- Вопросы, связанные с молодежью и здоровым образом жизни, - одни из главных, на которые нас нацеливает врио губернатора региона Андрей Чибис. На мой взгляд, запрет на реализацию несовершеннолетним вэйпов крайне актуален. Поскольку это новый молодежный тренд, который вопреки заблуждению опасен для здоровья, - выразил свое мнение на этот счет председатель комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Мурманской областной Думы Владимир Мищенко.

Инициативу запретить продавать электронные сигареты детям депутаты восприняли с одобрением.

Инициативу запретить продавать электронные сигареты детям депутаты восприняли с одобрением.

По словам народных избранников, об опасности, которые таят электронные сигареты, не знают не только усиленно дымящие ими молодые люди, но и их родители. Так что задача парламентарием позаботиться о будущем российского народа и принять закон.

- Дети к 18-19 годам становятся импотентами, и одна из причин – курение этих вэйпов. Сегодня идя по улицам Мурманска, находясь в публичных местах, мы буквально окружены клубами этого ароматного дыма. Спасибо прокуратуре за этот законопроект! Это еще один шанс сохранить российский народ, - подчеркнула депутат облдумы Надежда Максимова.

Кстати, представители молодежной палаты при региональном заксобрании к такой инициативе отнеслись исключительно одобрительно. В итоге комитет решил рекомендовать областным парламентариям принять законопроект в первом и окончательном чтении, а его нарушителей – юридических лиц – штрафовать на 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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