В Мурманске разрушающийся памятник военным строителям накрыли полиэтиленом от влаги

СЕГОДНЯ 17:04 2019-04-18T17:04:04+03:00

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Ждать восстановления памятнику «В честь строителей, погибших в 1941-1945 годах», что на улице Профсоюзов в столице Заполярья, осталось недолго. Напомним, в конце марта с мемориала стали падать гранитные плиты, и мурманчане всерьез стали переживать, что объект окончательно придет в негодность. Тогда в пресс-службе администрации Мурманска «КП» заверили, что памятник восстановят, как только придут материалы. Прошло три недели, мемориал прикрыли полиэтиленовой пленкой, а рабочих у него так и не появилось.

- Полиэтилен призван защитить объект от влаги, чтобы облегчить труд рабочих, которые в ближайшее время займутся ремонтом мемориала. Материалы уже пришли, и мы почти готовы приступить к реконструкции памятника, - объяснили в «Мурманских городских парках и скверах».

Кроме того, рабочие ждут, когда на улице окончательно установится плюсовая температура. Как только позволит погода, мемориал «В честь строителей, погибших в 1941-1945 годах» восстановят.

ИСТОЧНИК KP.RU