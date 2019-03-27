В Мурманске разрушающийся памятник военным строителям восстановят, как только поступят материалы

СЕГОДНЯ 17:15 2019-03-27T17:15:16+03:00

Что же случилось с памятником строителям? Фото: Ольга Потапова.

Объект, с которого начали падать гранитные плиты, уже огородили

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Меньше суток назад в соцсетях появился пост полный праведного гнева:

- Обидно за памятник военным строителям, - подписали фото разрушающегося объекта у дома №24 на улице Профсоюзов в группе «Мурманск».

Разумеется, мимо такого вопиющего случая пользователи не смогли пройти мимо. Правда, в пресс-службе администрации Мурманска поспешили погасить народное негодование.

Памятник сейчас. Фото: vk.com/murmanskgroup.

- По информации «Мурманских городских паров и скверов» произошло частичное самопроизвольное обрушение гранитных плит памятника строителям, погибшим в 1941-1945 годах. Для безопасности территория вокруг памятника была огорожена. Восстановительные работы запланированы на ближайшее время, - подчеркнули в отделе, отвечающем за связь со СМИ. - Материалы для приведения памятника в порядок уже заказаны, как только они придут, объект отремонтируют.

Памятник открыли в 1974 году. За почти полвека существования объекта руки до его капительной реконструкции у властей Мурманска ни разу не доходили. Правда, в 2013 году проводилось благоустройство прилегающей территории, а заодно и поддерживающий ремонт памятника.

ИСТОЧНИК KP.RU