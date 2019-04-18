В Мурманске нужна помощь семье погорельцев, где воспитывается дочь-инвалид

СЕГОДНЯ 16:14 2019-04-18T16:14:57+03:00

В доме на улице Буркова пожар случился дважды с разницей в три часа

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Пятиэтажка на улице Буркова в Мурманске горела дважды за одно утро 17 апреля. Сначала в 8.48 коротнуло электрощиток на четвертом этаже. А уже через три часа пожар случился на пятом этаже в квартире. Как не старались огнеборцы, помещение полностью выгорело.

В квартире жила благополучная семья: мама, 16-летний сын и 12-летняя дочка-инвалид. Их папа в день беды был в море и вернуться быстро он не сможет.

Огонь уничтожил все вещи и оставил маму и детей без крыши над головой. Добрые родственники приютили их на время, а администрация города дала временное жилье. Но остро стоит вопрос с вещами.

Это одежда на девочку (рост 140- 52, размер одежды 38, обуви 34), женская одежда (размер 46-48, обувь 38), мужская одежда (размер 52-54, обувь 42), предметы обихода, постельное белье, посуда, бытовые электроприборы, мебель, нескоропортящиеся продукты.

- Остро стоит вопрос с приведением пострадавшей квартиры в пригодный для проживания вид. Поэтому в первую очередь необходимы крепкие руки, помочь вынести из квартиры все сгоревшее вещи и мебель. Требуется ветошь и различные средства для уборки, прочные мусорные мешки большого объема. Актуальны стройматериалы для дальнейшего ремонта. Также нужна помощь автоволонтеров с грузовым авто - чтобы забирать по городу передаваемую для погорельцев неравнодушными жителями мебель и тяжелую бытовую технику, - сообщили волонтеры, которые помогают погорельцам.

Узнать, как помочь, можно в группе "Помощь погорельцам и пострадавшим в ЧС. Мурманск".

ИСТОЧНИК KP.RU