2019-04-17T15:38:25+03:00
Происшествия

В Мурманске дважды подряд горела 6-этажка на улице Буркова - спасен человек

Изначальный пожар в электрощитке спровоцировал серьезные проблемы в одной из квартир
Иван ПЕТРОВ
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С помощью аварийной люльки спасатели проникли в квартиру на 5-м этаже, где случился пожар. Фото: Татьяна ТкаченкоС помощью аварийной люльки спасатели проникли в квартиру на 5-м этаже, где случился пожар. Фото: Татьяна Ткаченко
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Проводка в советском жилфонде оставляет желать лучшего. Большинство наших заполярных домов не снабжены даже системой заземления. Изношенность проводов часто приводит к возгораниям.

Неизвестно, что послужило причиной для сегодняшнего пожара, но все указывает именно на проблемы с электричеством. В среду, 17 апреля, в Мурманске произошло возгорание в жилом доме. Задымилась 6-этажка на улице Буркова, 41.

Черным дым, поваливший из окна «с утра пораньше», оказался следствием возгорания в электрощитке. Пожарные выехали на место и все потушили, но уже через полтора часа им пришлось вернуться на то же самое место.

- Возгорание произошло в квартире на 5-м этаже. На месте работали два отделения ПЧ-1. Пострадавших нет. Спасен один человек, - сообщили «КП» в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Скорее всего, оба пожара связаны друг с другом. Забарахливший электрощиток в подъезде спровоцировал короткое замыкание в одной из квартир. Насколько сильно пострадала жилплощадь, пока неизвестно. Как сообщили «КП» жильцы дома на Буркова, 41, еще утром в квартирах отмечались проблемы с электроснабжением. В частности, мигал свет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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