Мурманчане забыли рассказать полиции о публичном онанисте
На днях в Апатитах задержали эксгибициониста. Мужчину видели на улице в непристойном виде, а после сотрудники полиции вычислили его и нагрянули к нему домой.
Но весеннее обострение продолжается. Эстафета от Апатитов перешла к Мурманску. Горожане утверждают, что видели неприличного мужчину, забывшего стыд.
- Осторожно, в Октябрьском районе появился мастурбирующий мужчина. Был уже дважды замечен во дворе возле колледжа МАЭУ и в центре на Егорова, 16. Может, кто-нибудь еще его замечал или сталкивался с подобным, - рассказал анонимный автор в группе "Подслушано в Мурманске №1".
Некоторые подписчики вспомнили, что этого мужчину уже видели на Егорова у зданий МАГУ. А девушки вспомнили, что мужчина, который любит самоудовлетворяться прилюдно, иногда катается на автобусе №18.
При этом, как рассказали "КП" в пресс-службе УМВД по Мурманской области, заявлений от мурманчан о непристойном мужчине не поступало.
ИСТОЧНИК KP.RU