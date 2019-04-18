Мурманчане забыли рассказать полиции о публичном онанисте

СЕГОДНЯ 16:02 2019-04-18T16:02:18+03:00

Мужчину, ведущего себя неприлично, видели уже несколько раз. Но в полицию никто не обратился. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мужчину, который делает себе приятно у всех на виду, видели у колледжа и университета

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На днях в Апатитах задержали эксгибициониста. Мужчину видели на улице в непристойном виде, а после сотрудники полиции вычислили его и нагрянули к нему домой.

Но весеннее обострение продолжается. Эстафета от Апатитов перешла к Мурманску. Горожане утверждают, что видели неприличного мужчину, забывшего стыд.

- Осторожно, в Октябрьском районе появился мастурбирующий мужчина. Был уже дважды замечен во дворе возле колледжа МАЭУ и в центре на Егорова, 16. Может, кто-нибудь еще его замечал или сталкивался с подобным, - рассказал анонимный автор в группе "Подслушано в Мурманске №1".

Некоторые подписчики вспомнили, что этого мужчину уже видели на Егорова у зданий МАГУ. А девушки вспомнили, что мужчина, который любит самоудовлетворяться прилюдно, иногда катается на автобусе №18.

При этом, как рассказали "КП" в пресс-службе УМВД по Мурманской области, заявлений от мурманчан о непристойном мужчине не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU