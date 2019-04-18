В Мурманской области молодая мама 5-х детей получила год условно за комментарий в интернете

СЕГОДНЯ 11:11 2019-04-18T11:11:06+03:00

В Мурманской области осуждена за экстремизм молодая мама. Приговор оказался условным, но это только полбеды. [снимок носит иллюстративный характер] Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Наталье Потаповой из Колы дали условный срок, но при этом женщина лишилась денег на содержание своей семьи

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С каждым годом приходится все тщательнее следить за тем, что мы пишем в интернете. «Большой брат», как говорится, не дремлет - всегда найдется немало доброхотов, готовых донести на нас за крепкое словцо. И уж точно мы рискуем навлечь на себя беду, когда резко высказываемся по национальному вопросу. Да и призывы к свержению государственной власти нередко попадают под статью об экстремизме.

Все это узнала на личном опыте жительницей Мурманской области. Из-за неосторожного комментария в интернете 29-летняя Наталья Потапова хлебнула немало горя. Мать пятерых детей заработала уголовное дело, и хорошо еще, что все закончилось условным наказанием сроком в один год. Судебные разбирательства завершились недавно, хотя роковой комментарий в интернете она разместила полгода назад.

- В соцсети, под новостным постом о том, как 22-летний приезжий наркоман изнасиловал 11-летнюю девочку в Ростовской области, она написала эмоциональный комментарий, который содержал признаки экстремизма. Сейчас, попав в российскую базу террористов и экстремистов, женщина лишилась денег. Банковский счет, куда приходят пособия для детей, заблокировали, - извещает телеканал «ТВ-21».

Скорее всего, защита Натальи Потаповой будет обжаловать решение суда в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU