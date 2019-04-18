В Мурманской области молодая мама 5-х детей получила год условно за комментарий в интернете
С каждым годом приходится все тщательнее следить за тем, что мы пишем в интернете. «Большой брат», как говорится, не дремлет - всегда найдется немало доброхотов, готовых донести на нас за крепкое словцо. И уж точно мы рискуем навлечь на себя беду, когда резко высказываемся по национальному вопросу. Да и призывы к свержению государственной власти нередко попадают под статью об экстремизме.
Все это узнала на личном опыте жительницей Мурманской области. Из-за неосторожного комментария в интернете 29-летняя Наталья Потапова хлебнула немало горя. Мать пятерых детей заработала уголовное дело, и хорошо еще, что все закончилось условным наказанием сроком в один год. Судебные разбирательства завершились недавно, хотя роковой комментарий в интернете она разместила полгода назад.
- В соцсети, под новостным постом о том, как 22-летний приезжий наркоман изнасиловал 11-летнюю девочку в Ростовской области, она написала эмоциональный комментарий, который содержал признаки экстремизма. Сейчас, попав в российскую базу террористов и экстремистов, женщина лишилась денег. Банковский счет, куда приходят пособия для детей, заблокировали, - извещает телеканал «ТВ-21».
Скорее всего, защита Натальи Потаповой будет обжаловать решение суда в ближайшее время.
ИСТОЧНИК KP.RU