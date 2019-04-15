Министр социального развития Мурманской области рисует иллюстрации к нацпроектам
Согласитесь, иногда бывает крайне любопытно подглядеть, чем занимается ваш сосед на каком-нибудь важном совещании. Министр социального развития Мурманской области Сергей Мякишев, например, рисует. А получившиеся эскизы охотно выкладывает в свой Instagram.
Свою первую фотографию в этой соцсети он опубликовал шесть недель назад. На ней он держит блокнот со своим рисунком, который сделал на учебе в Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Примерно тогда же Сергей Борисович предложил и альтернативную эмблему Женского форума с девизом «Беременейте на здоровье, ведь вместе с малышом может родиться и новая бизнес-идея».
Следующий пост-иллюстрация появился три недели назад с заседания Правительственной комиссии по профилактике правонарушений, на котором, по словам Сергея Мякишева, развернулась серьезная дискуссия о вреде курения. По этому случаю министр вспомнил и слова из легендарной песне Виктора Цоя и задался сразу двумя вопросами: куда делся верблюд с пачки, известной марки табачных изделий, и о совпадении диаметров сигарет и боеприпасов. А спустя еще неделю Сергей Борисович перенес на бумагу обсуждения национального проекта «Демография…». А буквально пару дней назад в свет вышел и второй эскиз на эту тему.
Пользователи Instagram уже оценили творчество регионального министра соцразвития и активно оставляют комментарии к таким оригинальным постам.
- Адаптируем рисунок для реальной жизни, и жаль, что отцы и дети смотрят в разные стороны,- заметила к эскизу о демографии №1 Мария.
ИСТОЧНИК KP.RU