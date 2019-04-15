2019-04-15T13:13:41+03:00
Общество

Министр социального развития Мурманской области рисует иллюстрации к нацпроектам

В своих зарисовках Сергей Мякишев размышляет о борьбе с курением и демографии
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Как оказалось, на важных совещаниях Сергей Мякишев рисует. Правда, по делу.Как оказалось, на важных совещаниях Сергей Мякишев рисует. Правда, по делу.Фото: Елена КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Согласитесь, иногда бывает крайне любопытно подглядеть, чем занимается ваш сосед на каком-нибудь важном совещании. Министр социального развития Мурманской области Сергей Мякишев, например, рисует. А получившиеся эскизы охотно выкладывает в свой Instagram.

se.rge3768se.rge3768
На заседании Правительственной комиссии по профилактике правонарушений развернулась серьезная дискуссия о вреде курения... сигареты классические, сигареты электронные, вейпы... здоровье или прибыль... границы свободы человека...
101 отметок «Нравится»22 комментариевInstagram

Свою первую фотографию в этой соцсети он опубликовал шесть недель назад. На ней он держит блокнот со своим рисунком, который сделал на учебе в Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Примерно тогда же Сергей Борисович предложил и альтернативную эмблему Женского форума с девизом «Беременейте на здоровье, ведь вместе с малышом может родиться и новая бизнес-идея».

se.rge3768se.rge3768
Обсуждаем региональные проекты в рамках Национального проекта Демография ... Поддержка семей при рождении детей и Старшее поколение... Так сказать, и стар, и млад.
121 отметок «Нравится»13 комментариевInstagram

Следующий пост-иллюстрация появился три недели назад с заседания Правительственной комиссии по профилактике правонарушений, на котором, по словам Сергея Мякишева, развернулась серьезная дискуссия о вреде курения. По этому случаю министр вспомнил и слова из легендарной песне Виктора Цоя и задался сразу двумя вопросами: куда делся верблюд с пачки, известной марки табачных изделий, и о совпадении диаметров сигарет и боеприпасов. А спустя еще неделю Сергей Борисович перенес на бумагу обсуждения национального проекта «Демография…». А буквально пару дней назад в свет вышел и второй эскиз на эту тему.

se.rge3768se.rge3768
Тема номер один - демография!
134 отметок «Нравится»2 комментариевInstagram

Пользователи Instagram уже оценили творчество регионального министра соцразвития и активно оставляют комментарии к таким оригинальным постам.

- Адаптируем рисунок для реальной жизни, и жаль, что отцы и дети смотрят в разные стороны,- заметила к эскизу о демографии №1 Мария.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Мурманске волонтеры пытаются спасти собаку с гниющей лапой
Игорь Крутой назвал пение девушки из Мурманска лучшим
Мончегорец отработает полтора года за случайное убийство соседки
В Апатитах вышедшему из отпуска водителю маршрутки стало плохо за рулем
В Мурманске на Чумбарова-Лучинского утки колонизируют лужи
Стало известно, когда мурманский краеведческий музей начинает работу по новому адресу
Вечером в Мурманске горели гаражи на Петушинке и Планерном поле
Главного врача Кандалакшской ЦРБ уволили на оперативном совещании правительства Мурманской области
Андрей Чибис: «Время бесплатной стоянки в аэропорту «Мурманск» сокращено не будет!»
"Куплю десять телефонов и буду звонить": мурманчанин проводит эксперимент, сможет ли записаться к стоматологу
Андрей Чибис назначил себе нового вице-губернатора
В Мурманской области в результате аварии с фурой погиб пассажир иномарки
Автобус с мурманскими моряками попал в пургу и съехал с дороги в Норвегии
Житель Ковдора украл 2 бутылки коньяка, чтобы устроить свою личную жизнь
В Мурманске судебный эксперту дали "условку" за получение 100 тысяч рублей взятки
Экс-министр здравоохранения Мурманской области стал главврачом детской больницы
В Мурманске сбили светофор, регулирующий движение на выезде из города
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис отчитался о своих доходах
Угрозы взрыва продолжаются: здания «заминировали» в Коле и Кильдинстрое
В Мурманске глыбы льда раскурочили автомобиль и чуть не убили мужчину за одни сутки
Полиция Мурманска прокомментировала угрозу взрыва в торговом центре и горбольнице