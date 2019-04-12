В Мурманскую область 159 раз нелегально провезли мед, молоко, колбасу и другие продукты

СЕГОДНЯ 14:58 2019-04-12T14:59:19+03:00

Жители Мурманской области увлеклись шопингом и накупили слишком много продуктов в Норвегии. Фото: пресс-служба мурманской таможни

Также северяне попадаются с сыром, маслом, рыбкой, мясом, кормом для животных и шоколадом

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Рассказы о высоком качестве заграничных продуктов - не всегда миф. Продовольствие на Западе и правда отменное. Так что наши земляки набивают сумки вкусной едой во время иностранных командировок словно хомяки, которые запасаются на зиму. Чтобы не «сесть в лужу» на таможне, следует знать законодательство и меру.

В мурманской таможне все чаще отмечаются случаи контрабандного провоза товаров. Причем, в большинстве случаев люди вообще не собирались торговать приобретенными продуктами. Везли «вкусняшечку» для личного употребления: себе, родственникам, знакомым...

- Всего за 3 месяца текущего года мурманской таможней возбуждено 159 дел по фактам нарушения физическими лицами порядка ввоза продукции животного происхождения. Предметами правонарушений являлись сырые мясо и рыба, сыр, масло, молоко, яйца, мед, - сообщает пресс-служба мурманской таможни.

Проблема оказалась в отсутствии ветеринарных документов и весе, превышавшем 5 кило. Все-таки, на животную продукцию распространяются строгие правила. Немного иначе обстоят дела с задержанными на границе шоколадом, собачьим кормом, колбасой и консервами. В этом случае сработало только правило лишнего веса.

Абсолютное большинство таких продуктов привозили из Норвегии. Финляндия и Швеция вышли на 2-е место большим отрывом. Северянам пришлось расстаться с лишними продуктами и выплатить административный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU