Ученые выяснили, что Кольский полуостров раньше был в субтропиках

СЕГОДНЯ 08:13 2019-04-11T08:22:37+03:00

Ученые считают, что раньше на Кольском полуострове были субтропики. Сейчас бы такой климат - можно быдло бы загорать. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Помните, каким жарким было лето в 2013-м году? А в прошлом? Представьте, когда когда-то так... было каждый год.

На версии, что некогда Кольский полуостров был курортом настаивают ученые Института физики Земли РАН. Они изучили древние магматические породы, найденные на территории Мурманской области. И пришли к неожиданным для нас выводам.

- Как выяснилось, Кольский полуостров тогда находился значительно южнее, в субтропиках, и был повернут относительно своего теперешнего положения на 25 градусов. Замеры напряженности палеомагнитного поля позволили сказать, что в те времена оно было слабее, чем сейчас. Кроме того примерно 1,86 миллиарда лет назад магнитное поле было стабильнее, чем сейчас, - приводит выводы ученых журнал "Популярная механика".

Еще одна гипотеза: твердое внутреннее ядро нашей планеты сформировалось намного позже, чем считали раньше геофизики.

К слову, версия, что некогда на Кольском полуострове и территории вокруг было жарко, не нова. В 2015 году ученые сообщили, что нашли на Шпицбергене следы тропического леса.

ИСТОЧНИК KP.RU