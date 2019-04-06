Соцсети: Ребенок упал в яму около детсада №139 в Мурманске

СЕГОДНЯ 11:18 2019-04-06T13:23:46+03:00

Снимки с места случившегося говорят сами за себя. Фото: Валерий Голубцов.

На помощь ему пришли прохожие, которые позже попытались вызвать спасателей [фото]

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Похоже, оставлять крытыми колодцы на городских улицах входит у коммунальщиков в привычку. В начале марта мы рассказывали про один такой около родильного дома №1, тогда яму прикрыли куском фанеры. К счастью, обошлось без ЧП, хоть заметить его было трудно – фанеру присыпало снегом.

Теперь же история повторилась в районе детского сада №139 на улице Осипенко, 12.

– Яма возле Осипенко, 10! Около 18.15 в нее провалился ребенок! Вытащил мой товарищ и тот сразу убежал, не знаем ни имени, ни адреса. Глубина ямы около 2-х метров! Детей разогнали, – написал вчера на своей странице в «ВК» мурманчанин Валерий Голубцов.

Фото: vk.com/murmansk_dtp.

Мужчина рассказал, что спустя 15 минут он уже звонил в МЧС, где его перенаправили в Единую диспетчерскую службу «051».

– На данный момент никто так и не объявился, предупредите своих детей! Не дай Бог, будут последствия хуже, – подчеркивает Валерий.

Официального комментария со стороны единой службы пока не последовало.

ИСТОЧНИК KP.RU