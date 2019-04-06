2019-04-06T13:23:46+03:00
Происшествия

Соцсети: Ребенок упал в яму около детсада №139 в Мурманске

На помощь ему пришли прохожие, которые позже попытались вызвать спасателей [фото]
Анна СТЕПАНОВА
Поделиться:
Снимки с места случившегося говорят сами за себя. Фото: Валерий Голубцов.Снимки с места случившегося говорят сами за себя. Фото: Валерий Голубцов.
Изменить размер текста:

Похоже, оставлять крытыми колодцы на городских улицах входит у коммунальщиков в привычку. В начале марта мы рассказывали про один такой около родильного дома №1, тогда яму прикрыли куском фанеры. К счастью, обошлось без ЧП, хоть заметить его было трудно – фанеру присыпало снегом.

Теперь же история повторилась в районе детского сада №139 на улице Осипенко, 12.

– Яма возле Осипенко, 10! Около 18.15 в нее провалился ребенок! Вытащил мой товарищ и тот сразу убежал, не знаем ни имени, ни адреса. Глубина ямы около 2-х метров! Детей разогнали, – написал вчера на своей странице в «ВК» мурманчанин Валерий Голубцов.

Фото: vk.com/murmansk_dtp.

Фото: vk.com/murmansk_dtp.

Мужчина рассказал, что спустя 15 минут он уже звонил в МЧС, где его перенаправили в Единую диспетчерскую службу «051».

– На данный момент никто так и не объявился, предупредите своих детей! Не дай Бог, будут последствия хуже, – подчеркивает Валерий.

Официального комментария со стороны единой службы пока не последовало.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Попал в слепую зону: В Апатитах погрузчик наехал на человека
Кировск вошел в ТОП-5 лучших мест для путешествий в эти выходные
Александр Овечкин поддержал юных мурманских хоккеистов
Мурманские совы: исследования показали, что больше 58% маленьких северян просыпаются среди ночи
Строитель из Мурманска задолжал 40 миллионов рублей по налогам
Андрей Чибис улетит в Москву, а в аэропорту "Мурманск" пообщается с пассажирами
Ремонт сломанной крыши мурманского художественного музея начался спустя полтора месяца
«Красная машина»: на улицы Мурманска вышли новые троллейбусы
Норвежские рыбаки выловили труп в Баренцевом море
Стас Ярушин в Мурманске играет в снежки и хоккей
Институт права и публичной политики обратился в ООН из-за обысков в квартире мурманского правозащитника
Проверка слуха: в Мурманске с детского сада упал снег на голову женщине
Мурманские школьники напишут диктант по киберграмотности
В Оленегорске собирают деньги на похороны 23-летней девушки, убитой ревнивым сожителем
Мурманчанин поехал в командировку в Калининград и избил охранника
В Мурманске гостья обокрала хозяйку на миллион, забрав ювелирные драгоценности
В Мурманске заметили звезду "Универа" Стаса Ярушина
"Мимо окон будут мертвецов носить": Мурманчане выступают против нового прощального зала
Впервые на День Победы в Мурманске пройдет авиапарад
Глава Кандалакшского района Михаил Павлов: «Ответственность за нерешенные проблемы с уборкой снега, состояние дорог и транспортных перевозок беру на себя!»
Принят закон о крабовых аукционах, против которого протестовали в Мурманске