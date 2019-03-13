Мурманский роддом: опасный колодец у городской больницы «обезвредили»
Смотреть под ноги - необходимое условия для выживания. По крайней мере, в областном центре. В Мурманске встречаются открытые колодцы.
Лидируют в этом плане районы, расположенные несколько на отшибе: Жилстрой, Петушинка, гаражные кооперативы. Вот где нужно держать ухо востро! Правда, центр города тоже иногда неприятно удивляет. Об одном из таких примеров сообщили подписчики группы «КП» вечером 12 марта.
Возле роддома №1 и городской больницы нашли открытый колодец. Зияющая дыра на улице Софьи Перовской, замаскированная снегом и куском фанеры, вообще не бросалась в глаза. Прохожие всерьез рисковали наступить и провалиться. К счастью, коммунальные службы отреагировали быстро - уже 13 марта.
- Сегодня утром на место приехала бригада ТЭЦ. Они заварили колодец теплоснабжения и поставили треногу. В ближайшее время планируется закрыть его новой крышкой, - пояснили «КП» в хозяйственном отделе мурманского родильного дома №1.
Получается, что коммунальщики успешно справились с этой проблемой. Но будьте осторожны, дорогие земляки! Еще раз повторим: надо тщательно смотреть под ноги, чтобы не «ухнуть» в колодец. Такие случаи (с пострадавшими причем) уже отмечались в Апатитах и в Мурманске.
ИСТОЧНИК KP.RU