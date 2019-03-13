2019-03-13T12:32:08+03:00
Недвижимость

Мурманский роддом: опасный колодец у городской больницы «обезвредили»

Сотрудники ТЭЦ заварили провал и поставили рядом треногу
Иван ПЕТРОВ
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Открытый колодец был достаточно глубоким - с человеческий рост.Открытый колодец был достаточно глубоким - с человеческий рост.Фото: Виктор КОСТРОВ
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Смотреть под ноги - необходимое условия для выживания. По крайней мере, в областном центре. В Мурманске встречаются открытые колодцы.

Лидируют в этом плане районы, расположенные несколько на отшибе: Жилстрой, Петушинка, гаражные кооперативы. Вот где нужно держать ухо востро! Правда, центр города тоже иногда неприятно удивляет. Об одном из таких примеров сообщили подписчики группы «КП» вечером 12 марта.

Возле роддома №1 и городской больницы нашли открытый колодец. Зияющая дыра на улице Софьи Перовской, замаскированная снегом и куском фанеры, вообще не бросалась в глаза. Прохожие всерьез рисковали наступить и провалиться. К счастью, коммунальные службы отреагировали быстро - уже 13 марта.

- Сегодня утром на место приехала бригада ТЭЦ. Они заварили колодец теплоснабжения и поставили треногу. В ближайшее время планируется закрыть его новой крышкой, - пояснили «КП» в хозяйственном отделе мурманского родильного дома №1.

Получается, что коммунальщики успешно справились с этой проблемой. Но будьте осторожны, дорогие земляки! Еще раз повторим: надо тщательно смотреть под ноги, чтобы не «ухнуть» в колодец. Такие случаи (с пострадавшими причем) уже отмечались в Апатитах и в Мурманске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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