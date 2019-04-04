2019-04-04T18:10:26+03:00
Общество

В Мурманской области подготовят стратегию развития строительной отрасли

Андрей Чибис подчеркнул, что по итогам этой работы будут приняты управленческие решения
Анна СТЕПАНОВА
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Сейчас в регионе практически отсутствует строительство как отрасль.Сейчас в регионе практически отсутствует строительство как отрасль.Фото: Александра ЛЕБЕДЕВА
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Только в понедельник на оперативном совещании в правительстве Андрей Чибис раскритиковал ситуацию со строительством в регионе, как уже сегодня появилась информация, что в Мурманской области подготовят стратегию развития проблемной отрасли.

- Квартиры здесь стоят как в Петербурге, а то и дороже. В том числе поэтому и идет отток населения, - высказался 1 апреля врио губернатора.

В разработке стратегии примет участие профильное министерство, экспертное и профессиональное сообщество. Документ обсудили сегодня на встрече главы региона с исполнительным вице-президентом РСПП Виктором Череповым и президентом Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области Сергеем Веллером.

- Мы готовы думать о взаимодействии с Госзаказом, Госжилфондом, чтобы дать отрасли стимул к развитию. Прошу минстрой подготовить комплексный план исправления, это будет ваша «контрольная работа», по итогам которой будут приняты управленческие решения, - заявил Андрей Чибис.

Как профессиональный строитель Сергей Веллер, согласился с Андреем Владимировичем в том, что данная отрасль Заполярья находится в кризисе, после чего стороны договорились о сотрудничестве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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