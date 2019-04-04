2019-04-04T11:31:26+03:00
Происшествия

За интерес к нацизму житель Заполярного заплатит 2 тысячи рублей

На странице во "ВКонтакте" у мужчины обнаружили экстремистские записи
Мария ПАШЕНКОВА
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Мужчина признал свою ошибку и удалил опасные видео- и аудиозаписи.Мужчина признал свою ошибку и удалил опасные видео- и аудиозаписи.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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35-летний житель Мурманской области слишком не осторожно вел свою страницу во "ВКонтакте": с друзьями он делился видео и аудиозаписями, которые смело можно назвать экстремистскими. В одном из роликов, например, мелькала нацистская символика.

Такие интересы не остались незамеченными сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия. Молодого человека проверили на экстремизм и завели против него два дела, которые позже были рассмотрены в суде.

- 3 апреля вступило в силу постановление Печенгского районного суда в отношении жителя Заполярного. Он был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3 КоАП "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики" и статьей 20.29 КоАП "Производство и распространение экстремистских материалов", с назначением наказания в виде штрафа в размере 2 тысяч рублей, - сообщает погрануправление ФСБ.

Приговор смягчило то, что мужчина понял свою ошибку и удалил опасный контент со своей страницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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