В Мурманской области ушли из дома ковдорские девочки и североморский мальчик

СЕГОДНЯ 15:44 2019-04-02T15:47:44+03:00

В Североморске, да и по всему Заполярью тоже, разыскивают 13-летнего Никиту Штефанеса

Возраст детей варьируется от 13-ти до 15-ти лет: пропали Никита Штефанеса, Вероника Иванова и Александра Капустина

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Если спросить у специалиста: «зачем тинейджеры убегают на улицу», ответ будет интересным. Хотя и долгим, ведь у каждого - свой повод оставить семью на время. Одним не терпится проявить самостоятельность, другим хочется приключений, третьих не устраивает домашняя обстановка и так далее.

Какой повод «сыграл» в нашем случае, остается лишь гадать. На днях в Мурманской области стало известно сразу о 3-х случаях, когда несовершеннолетние северяне ушли из дома.

Первым пропал 13-летний Никита Штефанеса из Североморска. Подросток живет в доме №26 на улице Пионерской. Еще 31 марта парень покинул квартиру, и с тех пор его следы теряются.

- Рост 155 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза серо-голубые. Был одет: серая короткая матерчатая куртка с капюшоном (подклад оранжевый), темно-синие спортивные штаны, черные кожаные ботинки, - извещает отряд «Мурманспас».

Любую информацию о местонахождении Никиты ждут в полиции, по телефонам 8 (81537) 5-15-90, 8 999 091 67 44, 02 или 102. Также, стоит позвонить в «Мурманспас»: 8 911 311 70 20 или 8 911 339 89 41.

Александру Капустину легко узнать по яркому окрасу волос. Фото: vk.com/monokovdor

На следующий день, 1 апреля, похожий случай произошел в городе Ковдор. Здесь ушли из дома 15-летние девочки-подружки. Зовут неугомонных одноклассниц Александра Капустина и Вероника Иванова. Сашу легко узнать по синим волосам и куртке цвета хаки, а Веронику по синей куртке и зеленым кроссовками.

Вероника, как и ее подружка, вышла на связь с поисковиками, но вот возвращаться пока не желает.

Девочки поддерживают диалог с опекунами и полицией «по удаленке», но при этом не хотят возвращаться домой.

ИСТОЧНИК KP.RU