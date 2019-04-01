2019-04-01T11:21:27+03:00
Происшествия

В Мурманске простятся с женщиной, которая погибла из-за упавшей с крыши наледи

Врачи сутки боролись за жизнь Лидии Кроновой
Ника СВЕТЛОВА
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Лидии Анатольевне 18 февраля исполнилось 64 года. Фото: vk.com/murmanskgroupЛидии Анатольевне 18 февраля исполнилось 64 года. Фото: vk.com/murmanskgroup
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Нелепая случайность и чья-то халатность оборвала жизнь 64-летней Лидии Анатольевны Кроновой. Вечером 26 марта она шла к себе домой и была почти у подъезда, когда на нее упала наледь с крыши дома №8 на Рыбном проезде в Мурманске.

Женщина получила тяжелейшие травмы, врачи сутки боролись за ее жизнь. Но не смогли победить смерть: сердце Лидии Анатольевны остановилось вечером 27 марта. 18 февраля она отпраздновала день рождения...

На этой неделе состоится прощание с погибшей: его проведут 2 апреля в 9.00 в прощальном зале морга областной больницы.

- Очаровательная, яркая, эффектная, жизнерадостная, рассудительная, темпераментная, умная, внимательная, неунывающая оптимистка, профессионал высочайшего класса, заботливая и любящая мать и бабушка, человек с прекрасным чувством юмора - все это наша Лида, - написал в группе "Мурманск" сын погибшей.

Напомним, из-за травмирования, а потом гибели женщины Следком возбудил уголовное дело по "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Был задержан генеральный директор компании-подрядчика, отвечавшей за чистку кровли дома №8.

ИСТОЧНИК KP.RU

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