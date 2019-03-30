2019-03-30T15:19:40+03:00
Общество

Андрей Чибис впервые встретился с жителями Североморска и выслушал жалобы населения

Врио губернатора Мурманской области провел рабочую поездку во флотскую столицу 29 марта
Иван ПЕТРОВ
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Жители Североморска, похоже, возлагают большие надежды на встречу со временным главой региона. Фото: пресс-служба правительства Мурманской областиЖители Североморска, похоже, возлагают большие надежды на встречу со временным главой региона. Фото: пресс-служба правительства Мурманской области
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Весна - маленькая «революция». Зима отступает, с каждым днем все теплее, дует ветер перемен... Ну а в Мурманской области март оказался вдвойне судьбоносным. Произошла смена верховного правления - прежний губернатор Марина Ковтун покинула свой пост. Да и вся «верхушка» власти, правящая элита, постепенно перестраивается.

Меж тем, временно исполняющий обязанности (ВРИО) губернатора Мумранской области Андрей Чибис полон энергии и планов. Все это дает северянам надежду на решение сложных проблем, накопившихся в регионе. Вот и недавняя встреча с жителями Североморска произвела настоящий аншлаг. Местные жители собрались в переполненном зале, чтобы поведать о городских «язвах» новому главе региона.

- На встрече с жителями Североморска было задано 20 вопросов в диапазоне от стратегии развития региона до конкретных обращений за помощью, - отмечают в пресс-службе правительства Мурманской области.

Первую в своей жизни рабочую поездку в Североморск Андрей Чибис провел в пятницу, 29 марта. День оказался насыщенным событиями. В частности, чиновник повстречался и побеседовал с первым лицом Северного флота - адмиралом Евменовым. А еще врио губернатора осмотрел дворы, отреагировав на жалобы североморцев на работу коммунальщиков.

Не обошлось без посещения медицинских объектов. Андрей Чибис осмотрел горбольницу Североморска и недавно отремонтированную поликлинику. Также чиновнику показали строящийся детсад. Не исключено, что по итогам поездки будет принят целый ряд управленческих решений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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