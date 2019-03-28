2019-03-28T17:25:35+03:00
Общество

Мурманские «антимонопольщики» выписали 20 миллионов рублей штрафов по госзакупкам

Такую работу проделал УФАС за 8 лет, прошедшие с момента введения электронных аукционов на специальном портале
Иван ПЕТРОВ
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Представители УФАС по Мурманской области, Наталия Калитина (слева) и Ирина Попова (справа) ответили на вопросы журналистов 28 марта.Представители УФАС по Мурманской области, Наталия Калитина (слева) и Ирина Попова (справа) ответили на вопросы журналистов 28 марта.Фото: Виктор КОСТРОВ
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Сайтов в интернете - море, и уж конечно не все интересны людям. Одни бьют рекорды посещаемости и носят культовый статус, а другие скромно держатся в тени. Вот и портал государственных закупок носит скорее служебный характер. Разве что чиновники или журналисты зачитывают его «до дыр».

А между тем, предназначение у этого электронного ресурса важное - противодействие коррупции. Различные структуры власти размещают здесь свои лоты на закупку техники, оборудования и ремонтно-строительных процедур.

За этим процессом следит антимонопольная служба. Сейчас отмечается 15-летие ведомства, в связи с чем мурманский УФАС устроил пресс-конференцию. И рассказал об итогах своей работы. Отдельного упоминания заслуживает как раз надзор за электронными закупками за 8 лет, что прошли с момента открытия сайта.

- Всего за прошедшие годы мурманским УФАС рассмотрено около 3-тысяч жалоб на закупки для государственных и муниципальных нужд, на прочие виды обязательных торгов рассмотрено более 700 жалоб. Сумма штрафов, перечисленных в бюджет за нарушение законодательства о закупках, составила более 20 миллионов рублей, - рассказала заместитель руководителя мурманского УФАС Наталия Калитина.

Один факт сотрудники УФАС отметили с особой гордостью. В последнее время их законодательство привели в полное соответствии с международными нормами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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