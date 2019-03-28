В УГИБДД по Мурманской области рассказали подробности аварии со спортсменами под Магнетитами
Около 6.55 утра 28 марта на 1355 километре федеральной трассы "Кола" под Магнетитами произошло серьезное ДТП. Напомним, здесь столкнулись микроавтобус Hyundai и Toyota Camry. В УГИБДД Мурманской области рассказали подробности аварии.
- Водитель Hyundai, ехавший со стороны Санкт-Петербурга в Мурманск, потерял управление и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с Toyota Camry. Пострадал 30-летний пассажир Hyundai, он был обслужен амбулаторно, - сообщил "КП" инспектор группы по пропаганде ГИБДД Александр Игнатович.
По данным пресс-службы МЧС региона, на место выезжали спасатели, которые заливали перевернувшийся микроавтобус пеной и отключали аккумуляторы. При этом в ГИБДД пока не смогли подтвердить, пострадали ли в аварии спортсмены, ехавшие на Праздник Севера. Очевидцы сообщают, что пострадавших как минимум трое и один госпитализирован в тяжелом состоянии.
ИСТОЧНИК KP.RU