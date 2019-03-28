2019-03-28T16:45:34+03:00
Происшествия

В УГИБДД по Мурманской области рассказали подробности аварии со спортсменами под Магнетитами

Пока достоверно известно об одном пострадавшем
Мария ПАШЕНКОВА
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Под Магнетитами столкнулись иномарка и микроавтобус. Фото: vk.com/murmansk_dtpПод Магнетитами столкнулись иномарка и микроавтобус. Фото: vk.com/murmansk_dtp
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Около 6.55 утра 28 марта на 1355 километре федеральной трассы "Кола" под Магнетитами произошло серьезное ДТП. Напомним, здесь столкнулись микроавтобус Hyundai и Toyota Camry. В УГИБДД Мурманской области рассказали подробности аварии.

- Водитель Hyundai, ехавший со стороны Санкт-Петербурга в Мурманск, потерял управление и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с Toyota Camry. Пострадал 30-летний пассажир Hyundai, он был обслужен амбулаторно, - сообщил "КП" инспектор группы по пропаганде ГИБДД Александр Игнатович.

По данным пресс-службы МЧС региона, на место выезжали спасатели, которые заливали перевернувшийся микроавтобус пеной и отключали аккумуляторы. При этом в ГИБДД пока не смогли подтвердить, пострадали ли в аварии спортсмены, ехавшие на Праздник Севера. Очевидцы сообщают, что пострадавших как минимум трое и один госпитализирован в тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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