2019-03-28T13:14:03+03:00
Общество

Пикантный рейтинг: мурманские проститутки оказались доступными для кошельков северян

В среднем за час жрица любви берет 3 тысячи рублей
Есения ДОБРОНРАВОВА
Поделиться:
Snob посчитал индекс доступности услуг секс-работниц для россиян, проживающих в разных регионах.Snob посчитал индекс доступности услуг секс-работниц для россиян, проживающих в разных регионах.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Каких только рейтингов и исследований не бывает! То изучают, насколько доступна ипотека, то выводят индекс биг-мака. А журнал Snob пристально рассмотрел цены на... проституток.

- Индекс демонстрирует, сколько процентов среднего дохода составляет цена часа работы секс-работницы, работающей индивидуально (то есть той, которая находит клиентов без посредничества сутенера, самостоятельно размещая объявления на сайтах в интернете), при условии предоставления стандартного набора услуг: классический секс и оральный секс с презервативом, - сообщают авторы исследования.

Цены брали просто: вводили запрос в сети, например, "Проститутки Мурманск", и анализировали сайты на первой странице Google. Самые недоступные жрицы любви оказались в Магасе Республики Ингушентия. Здесь при среднедушевом доходе (15 131 рубль) за час придется заплатить 2 700 рублей, как итог - индекс 17. Индекс 2 получили Анадырь Чукотской АО (доход - 70 907) с показателем в 2 тысячи рублей, Магадан (доход - 53 663) с показателем в 1500 рублей и Нарьян-Мар (доход - 70 442) с показателем также в 1500 рублей.

Мурманск получил индекс 8: среднедушевой доход у нас составляет 37 108 рублей, а час с проституткой стоит 3 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Мурманске джип насмерть сбил щенка
В Мурманске судебный пристав гулял с собакой и встретил скрывавшегося должника
Для осужденных из Ревды в шампуне утопили пять sim-карт
Стало известно, когда покажут выпуск "Поедем, поедим!" про Мурманскую область
В Мурманской области 9 тысяч многоквартирных домов, и к каждому проверяющего не приставишь
Соцсети: под Магнетитами разбились спортсмены из Москвы, ехавшие на "Праздник Севера"
В Кандалакше у горы Железной искали двух туристок из Санкт-Петербурга
Мурманчанка, на которую с крыши дома на Рыбном проезде упала сосулька, умерла в больнице
Следователи установили личности девочек из Кандалакши, которые побили школьницу
Фотограф из Санкт-Петербурга хочет сделать проект об урбанизации Кольского полуострова
Юнармейцы будут сообщать властям Мурманской области о крышах с сосульками и наледью
В Мурманске задержан гендиректор компании, ответственной за уборку крыши, с которой упала наледь
Без причины житель Оленегорска избил спящего человека стаканом
В Мурманске разрушающийся памятник военным строителям восстановят, как только поступят материалы
Мурманской стюардессе приписали роман с задержанным министром Михаилом Абызовым
Мурманский экс-мэр представит новую книгу «Что было, то было»