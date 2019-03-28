Пикантный рейтинг: мурманские проститутки оказались доступными для кошельков северян

СЕГОДНЯ 13:05 2019-03-28T13:14:03+03:00

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Каких только рейтингов и исследований не бывает! То изучают, насколько доступна ипотека, то выводят индекс биг-мака. А журнал Snob пристально рассмотрел цены на... проституток.

- Индекс демонстрирует, сколько процентов среднего дохода составляет цена часа работы секс-работницы, работающей индивидуально (то есть той, которая находит клиентов без посредничества сутенера, самостоятельно размещая объявления на сайтах в интернете), при условии предоставления стандартного набора услуг: классический секс и оральный секс с презервативом, - сообщают авторы исследования.

Цены брали просто: вводили запрос в сети, например, "Проститутки Мурманск", и анализировали сайты на первой странице Google. Самые недоступные жрицы любви оказались в Магасе Республики Ингушентия. Здесь при среднедушевом доходе (15 131 рубль) за час придется заплатить 2 700 рублей, как итог - индекс 17. Индекс 2 получили Анадырь Чукотской АО (доход - 70 907) с показателем в 2 тысячи рублей, Магадан (доход - 53 663) с показателем в 1500 рублей и Нарьян-Мар (доход - 70 442) с показателем также в 1500 рублей.

Мурманск получил индекс 8: среднедушевой доход у нас составляет 37 108 рублей, а час с проституткой стоит 3 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU