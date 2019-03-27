Мурманчанке на голову упала сосулька: следственный комитет области проводит обыски

СЕГОДНЯ 15:32 2019-03-27T15:35:15+03:00

Работа идет в организациях, ответственных за чистку крыш от снега и наледи

Изменить размер текста: A A

Вечером 26 марта с крыши дома №8 на Рыбном проезде упала сосулька на проходившую рядом женщину. Пострадавшая сейчас находится в реанимации. Родственники требуют наказать виновных в этом - об этом они рассказали на встрече с врио губернатора Мурманской области Андреем Чибисом.

Пока в правительстве региона работает оперативный штаб по ЖКХ, которому поручили разобраться в деталях истории, управление следственного комитета по Мурманской области продолжает расследовать уголовное дело о халатном исполнении обязанностей. Управляющую компанию "МурманТехСервис" заподозрили в некачественной уборке кровли от снега и наледи.

- В настоящее время следственным комитетом по Мурманской области проводятся обыски в помещениях различных организаций, ответственных за уборку снега и наледи с крыш, в рамках предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному вчера по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Как ранее стало известно "КП", директор "управляшки" уже допрошен.

ИСТОЧНИК KP.RU