Мурманчанке на голову упала сосулька: следственный комитет области проводит обыски
Вечером 26 марта с крыши дома №8 на Рыбном проезде упала сосулька на проходившую рядом женщину. Пострадавшая сейчас находится в реанимации. Родственники требуют наказать виновных в этом - об этом они рассказали на встрече с врио губернатора Мурманской области Андреем Чибисом.
Пока в правительстве региона работает оперативный штаб по ЖКХ, которому поручили разобраться в деталях истории, управление следственного комитета по Мурманской области продолжает расследовать уголовное дело о халатном исполнении обязанностей. Управляющую компанию "МурманТехСервис" заподозрили в некачественной уборке кровли от снега и наледи.
- В настоящее время следственным комитетом по Мурманской области проводятся обыски в помещениях различных организаций, ответственных за уборку снега и наледи с крыш, в рамках предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному вчера по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.
Как ранее стало известно "КП", директор "управляшки" уже допрошен.
ИСТОЧНИК KP.RU