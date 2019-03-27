Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис взял на контроль историю с упавшей на женщину сосулькой

СЕГОДНЯ 08:56 2019-03-27T09:55:39+03:00

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Около 17.00 26 марта у дома №8 Рыбного проезда в Мурманске произошло ЧП. Напомним, на 63-летнюю женщину, которая живет по этому адресу, упала наледь с крыши. В тяжелом состоянии пострадавшую доставили в реанимацию областной больницы, за ее жизнь борются врачи.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", - пояснили в Следкоме Мурманской области. - Во время смотра места происшествия следователи-криминалисты применили специальную техника, в том числе квадрокоптер. Он зафиксировал место, откуда сошла ледяная масса, а также потенциально опасный снежный покров и наледь на крышах соседних дом.

Стоит отметить, что прокуратура региона уже нашла халатность со стороны УК "МурманТехСервис", которая отвечает за дом №8.

Злополучный дом №8, с крыши которого на женщину упала сосулька.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Кстати, на место лично прибыли глава СКР Андрей Ефремов и врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

- Осмотрели место трагедии вместе с коллегами из следственного комитета, прокуратуры, ГЖИ, правительства и городской власти. Руководитель УК дает показания. Только сегодня утром в регионе был создан штаб по исправлению ситуации в ЖКХ, к сожалению, меры принять не успели, проблема серьезная. С квадрокоптера оценили состояние крыш, готовится список опасных адресов, по которым начальник штаба лично будет отвечать, - рассказал новый глава.

ИСТОЧНИК KP.RU