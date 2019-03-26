Мурманских дошколят кормили с нарушениями
В холодильнике отсутствует термометр, а в меню не хватает шоколадных конфет. Вот неполный список нарушений, обнаружить которые удалось благодаря проверке прокуратуры Ленинского округа.
В этом месяце сотрудники проверили сразу несколько учреждений Мурманска. Так, в детском саду № 109 ими установлено, что морозильном камере отсутствует термометр, который предназначен для контроля температурного режима холодильного оборудования. Помимо этого, готовые блюда хранятся в холодильнике с нарушениями – температурные условия не соответствуют нормам. Претензии нашлись и к оформлению меню – в нем отсутствует разделение на возрастные группы, а шоколадные конфеты включаются в меню с нарушением периодичности.
– Аналогичные нарушения установлены в детском саду № 57. В холодильнике также отсутствует термометр для контроля, а в примерном меню нет разделения на возрастные группы, – уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.
При проверке Мурманской областной детской клинической больницы нашли кое-что посерьезнее. Нарушены правила хранения сыпучих продуктов, для приготовления блюд используется эмалированная посуда, а некоторые продукты хранились совместно с личными вещами сотрудников пищеблока.
Чтобы все найденные недочеты были устранены, в адрес заведующих дошкольных учреждений и руководителя медицинской организации внесены представления. Сейчас документы находятся на рассмотрении.
ИСТОЧНИК KP.RU