2019-03-26T17:18:17+03:00
Общество

Мурманских дошколят кормили с нарушениями

Заведующим детсадов и руководству больницы придется отвечать за термометры и шоколадные конфеты
Анна СТЕПАНОВА
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В одном из детских садов Мурманска в меню периодически возникала конфетная путаница [снимок носит иллюстративный характер].В одном из детских садов Мурманска в меню периодически возникала конфетная путаница [снимок носит иллюстративный характер].Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В холодильнике отсутствует термометр, а в меню не хватает шоколадных конфет. Вот неполный список нарушений, обнаружить которые удалось благодаря проверке прокуратуры Ленинского округа.

В этом месяце сотрудники проверили сразу несколько учреждений Мурманска. Так, в детском саду № 109 ими установлено, что морозильном камере отсутствует термометр, который предназначен для контроля температурного режима холодильного оборудования. Помимо этого, готовые блюда хранятся в холодильнике с нарушениями – температурные условия не соответствуют нормам. Претензии нашлись и к оформлению меню – в нем отсутствует разделение на возрастные группы, а шоколадные конфеты включаются в меню с нарушением периодичности.

– Аналогичные нарушения установлены в детском саду № 57. В холодильнике также отсутствует термометр для контроля, а в примерном меню нет разделения на возрастные группы, – уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

При проверке Мурманской областной детской клинической больницы нашли кое-что посерьезнее. Нарушены правила хранения сыпучих продуктов, для приготовления блюд используется эмалированная посуда, а некоторые продукты хранились совместно с личными вещами сотрудников пищеблока.

Чтобы все найденные недочеты были устранены, в адрес заведующих дошкольных учреждений и руководителя медицинской организации внесены представления. Сейчас документы находятся на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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