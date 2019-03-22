2019-03-22T18:59:21+03:00
Происшествия

Житель Мурманска заработал уголовное дело, «продав» персонажа компьютерной игры

Мужчина перехитрил геймера из Полярного: пообещал ему аккаунт MMORPG, а сам получил 5 тысяч рублей и скрылся
Иван ПЕТРОВ
Поделиться:
До чего дошел прогресс! Работорговля и мошенничество сместились в электронную сферу. Если так дальше пойдет, сажать будут роботов. Фото: архив «КП»До чего дошел прогресс! Работорговля и мошенничество сместились в электронную сферу. Если так дальше пойдет, сажать будут роботов. Фото: архив «КП»
Изменить размер текста:

Среди современной молодежи стало модно торговать персонажами компьютерных игр. Молодые люди заводят себе героя в какой-нибудь MMORPG, развивают его, «прокачивают», а потом продают, словно гладиатора в древнем Риме.

Таким вот бизнесом занимался 30-летний житель Мурманска. Впрочем, северянин оказался не только «электронным торговцем», но и мошенником. Обманул своего же земляка-геймера, живущего в другом городе Заполярья, «наварившись» за его счет. Подробности этой удивительной истории сообщили в правоохранительных органах.

- В отдел полиции ЗАТО Александровск обратился 30-летний местный житель с сообщением о том, что в отношении него совершено мошенничество. Житель Полярного рассказал полицейским, что хотел приобрести аккаунт популярной компьютерной игры. В одной из социальных сетей он нашел объявление и связался с продавцом. После перевода 5 тысяч рублей на указанный счет, злоумышленник внес его в «черный список», - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Никакого аккаунта с персонажем житель Полярного так и не получил. Но зато мурманского киберзлодея удалось поймать. Причем, на удивление быстро. Против северянина завели уголовное дело за мошенничество с электронными средствами платежа. Мужчине грозит до 3 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Чувство юмора: мурманчане поехали на фестиваль Stand Up в Москве
В Мурманской области ищут северян, похожих на Ивана Охлобыстина, Михаила Пореченкова и Екатерину Шпицу
Жительница Североморска убила своего мужчину ударом в бедро
Пострадавший в страшном пожаре дом на улице Володарского отремонтируют
Олег Минин о программе «Арктический доктор»: «Это все равно, что наполнять ванну, не заткнув слив»
В Мончегорске мужчина, не плативший алименты, прятался у матери-пенсионерки
В Туломе пассажир автобуса поднял по тревоге спецслужбы своим рюкзаком
С горы Кукисвумчорр спасли туриста со сломанной ногой
Мурманская фирма, которая работает с радиацией, загрязнила реку Роста
Андрея Чибиса правительству Мурманской области представит полпред президента Александр Гуцан
В Апатитах мужчина из-за ревности чуть не убил соперника спиннером
Проверка слуха: в центре Мурманска с дома после капремонта упал балкон
Попытка №2: Кандалакша намерена выиграть грант в 80 миллионов рублей на благоустройство набережной реки Нива
В Мурманске человека увезли в реанимацию после пожара на улице Радищева
По Мурманску через железнодорожные переезды катался эвакуатор с разбитым авто