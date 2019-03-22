Житель Мурманска заработал уголовное дело, «продав» персонажа компьютерной игры

СЕГОДНЯ 18:59 2019-03-22T18:59:21+03:00

До чего дошел прогресс! Работорговля и мошенничество сместились в электронную сферу. Если так дальше пойдет, сажать будут роботов. Фото: архив «КП»

Мужчина перехитрил геймера из Полярного: пообещал ему аккаунт MMORPG, а сам получил 5 тысяч рублей и скрылся

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Среди современной молодежи стало модно торговать персонажами компьютерных игр. Молодые люди заводят себе героя в какой-нибудь MMORPG, развивают его, «прокачивают», а потом продают, словно гладиатора в древнем Риме.

Таким вот бизнесом занимался 30-летний житель Мурманска. Впрочем, северянин оказался не только «электронным торговцем», но и мошенником. Обманул своего же земляка-геймера, живущего в другом городе Заполярья, «наварившись» за его счет. Подробности этой удивительной истории сообщили в правоохранительных органах.

- В отдел полиции ЗАТО Александровск обратился 30-летний местный житель с сообщением о том, что в отношении него совершено мошенничество. Житель Полярного рассказал полицейским, что хотел приобрести аккаунт популярной компьютерной игры. В одной из социальных сетей он нашел объявление и связался с продавцом. После перевода 5 тысяч рублей на указанный счет, злоумышленник внес его в «черный список», - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Никакого аккаунта с персонажем житель Полярного так и не получил. Но зато мурманского киберзлодея удалось поймать. Причем, на удивление быстро. Против северянина завели уголовное дело за мошенничество с электронными средствами платежа. Мужчине грозит до 3 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU