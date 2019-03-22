2019-03-22T16:02:55+03:00
Общество

В Мончегорске мужчина, не плативший алименты, прятался у матери-пенсионерки

Открыть дверь квартиры смогли при помощи ненастоящего почтальона
Мария ПАШЕНКОВА
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Мама должника выглядывала приставов в окошко [снимок носит иллюстративный характер].Мама должника выглядывала приставов в окошко [снимок носит иллюстративный характер].Фото: Артем ЛЕНЦ
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В этой истории встретились и горе-отец и горе-бабушка.

37-летний житель Мончегорска упорно не платил алименты на двух своих детей, накопив 800 тысяч рублей. При этом еще и бегал от приставов. Те пытались найти его по месту регистрации, но мужчина там не появлялся. Казалось бы, найди работу, да помогай своим наследникам. Только вот должник упорно не хотел трудиться.

Ведь чем ходить каждое утро на работу, легче... спрятаться у мамы. Долгие месяцы он укрывался в квартире. Да еще и сидел почти в осаде. Приставы не раз приходили к нему домой, но мать и сын пряталась, как только видели в окошко людей в форме. А отследить, кто пришел к дверям, было несложно: семья живет на первом этаже. И то мужчина, то старушка вели наблюдение.

- Судебные приставы подразумевали, что точно попасть в квартиру может почтальон, который приносит на дом пенсию матери-пенсионерке. И они не ошиблись. Как только «почтальон» позвонил в квартиру, дверь сразу открыли. Ну, а дальше, как говорится, дело техники. Должник, не ожидавший визита судебных приставов, даже не успел спрятаться, - рассказали в пресс-службе Управления федеральной службы судебных приставов по Мурманской области.

Как итог, теперь мужчину ждет 60 часов обязательных работ, как злостного неплательщика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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