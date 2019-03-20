В Кандалакше на вокзале рухнул потолок

СЕГОДНЯ 09:21 2019-03-20T09:21:56+03:00

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Не везет в последнее время железнодорожным гаваням Мурманской области. Напомним, в феврале вокзал в Полярных Зорях в 25-градусный мороз остался без отопления из-за поломки тепловой завесы. Теперь ЧП произошло в Кандалакше.

- 17 марта в здании железнодорожного вокзала обвалился кусок штукатурки с потолка. Произошло это прямо над каморкой, в которой сидит охранник. По счастью, сотрудник отлучился по служебным делам, и никто не пострадал, - сообщает группа «Кандалакша Онлайн».

В пресс-службе Октябрьской железной дороги подтвердили информацию.

- На вокзале произошло отслаивание штукатурки на площади около двух квадратных метров. Инцидент произошел в зале ожидания, при этом никакого ущерба пассажирам и их личным вещам нанесено не было, - рассказал «КП» пресс-секретарь Мурманского территориального управления Октябрьской железной дороги Василий Рябков. – Вокзал работает в нормальном режиме, поезда прибывают и отправляются по расписанию. Место отслаивания ограждено, и уже начаты ремонтные работы.

Здание вокзала было построено еще в 30е годы, но, по данным ведомства, содержится в образцовом состоянии. Правда, местные жители так не считают и уже припомнили несколько невыполненных обещаний.

- Дотянули! Сколько раз уже поднимался вопрос, что капремонт или же целиком замена здания необходимы. А у нас все на «авось» полагаются, - пишет в соцсетях кандалакшанка.

ИСТОЧНИК KP.RU